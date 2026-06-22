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Tradiționala competiție regională cunoscută sub denumirea de Balcaniada încă există, iar săptămâna trecută atleții din România au încheiat cu brio concursul, câștigând patru medalii de aur (printre campionii balcanici s-a numărat Ramona Elena Verman - vezi galeria foto de mai sus) și alte patru de argint și terminând pe podium în clasamentul final.

”🇷🇴 ROMÂNIA ÎNCHEIE CAMPIONATELE BALCANICE DE LA VOLOS CU 8 MEDALII (4-4-0, locul 3 pe națiuni, după Turcia și Grecia, țara gazdă)

🏟️ Campionatele Balcanice de Atletism de la Volos s-au încheiat cu un bilanț foarte bun pentru România: 4 medalii de aur și 4 medalii de argint, într-o competiție la startul căreia s-au aliniat 22 de federații naționale de atletism, Balkan Athletics fiind o organizație care excede spațiului geografic cunoscut.

🥇🥈 Două probe au avut podium cu dublă românească:

La 400 m feminin, Andrea Miklós și Ștefania Balint au dus cursa în zona României: Andrea a câștigat aurul, cu 52.26, iar Ștefania a luat argintul, cu 52.66.

La săritura în lungime, România a avut din nou aur și argint. Ramona Elena Verman a câștigat proba cu 6.78 m, personal best, iar Alina Rotaru-Kottmann a urcat pe treapta a doua a podiumului, cu 6.64 m.

🥇 Aur a venit și la disc, prin Alin Alexandru Firfirică, 63.49 m, dar și la ștafeta mixtă 4x400 m. Andrea Miklós, Ștefania Balint, Mihai Sorin Dringo și Sorin Alexandru Voinea au alergat pentru România în proba de ștafetă și au câștigat aurul, cu timpul de 3:18.58.

🥈 Mihai Sorin Dringo a fost medaliat cu argint la 400 m, cu 45.57, iar Andrei Rareș Toader a urcat pe locul 2 la greutate, cu 19.95 m”, a notat Federația Română de Atletism pe pagina oficială de Facebook.

Rezultatele României la Balcaniada de la Volos