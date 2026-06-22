GALERIE FOTO Încă există Balcaniada! Câte medalii de aur a câștigat România și pe ce loc s-a clasat la final

Încă există Balcaniada! Câte medalii de aur a câștigat România și pe ce loc s-a clasat la final Atletism
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Succes pentru tricolori în tradiționala competiție regională.

TAGS:
BalcaniadaAndrea MiklosRamona Elena VermanAlin Alexandru FirfiricaAlina Rotaru Kottmann
Din articol
  • Verman 99
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tradiționala competiție regională cunoscută sub denumirea de Balcaniada încă există, iar săptămâna trecută atleții din România au încheiat cu brio concursul, câștigând patru medalii de aur (printre campionii balcanici s-a numărat Ramona Elena Verman - vezi galeria foto de mai sus) și alte patru de argint și terminând pe podium în clasamentul final.

România la Balcaniada de atletism din 2026

”🇷🇴 ROMÂNIA ÎNCHEIE CAMPIONATELE BALCANICE DE LA VOLOS CU 8 MEDALII (4-4-0, locul 3 pe națiuni, după Turcia și Grecia, țara gazdă)

🏟️ Campionatele Balcanice de Atletism de la Volos s-au încheiat cu un bilanț foarte bun pentru România: 4 medalii de aur și 4 medalii de argint, într-o competiție la startul căreia s-au aliniat 22 de federații naționale de atletism, Balkan Athletics fiind o organizație care excede spațiului geografic cunoscut. 

🥇🥈 Două probe au avut podium cu dublă românească:

La 400 m feminin, Andrea Miklós și Ștefania Balint au dus cursa în zona României: Andrea a câștigat aurul, cu 52.26, iar Ștefania a luat argintul, cu 52.66.

La săritura în lungime, România a avut din nou aur și argint. Ramona Elena Verman a câștigat proba cu 6.78 m, personal best, iar Alina Rotaru-Kottmann a urcat pe treapta a doua a podiumului, cu 6.64 m.

🥇 Aur a venit și la disc, prin Alin Alexandru Firfirică, 63.49 m, dar și la ștafeta mixtă 4x400 m. Andrea Miklós, Ștefania Balint, Mihai Sorin Dringo și Sorin Alexandru Voinea au alergat pentru România în proba de ștafetă și au câștigat aurul, cu timpul de 3:18.58.

🥈 Mihai Sorin Dringo a fost medaliat cu argint la 400 m, cu 45.57, iar Andrei Rareș Toader a urcat pe locul 2 la greutate, cu 19.95 m”, a notat Federația Română de Atletism pe pagina oficială de Facebook.

Rezultatele României la Balcaniada de la Volos

Feminin:

🥇 Andrea Miklós – 400 m – 52.26, aur

🥇 Ramona Elena Verman – lungime – 6.78 m PB, aur

🥈 Ștefania Balint – 400 m – 52.66, argint

🥈 Alina Rotaru-Kottmann – lungime – 6.64 m, argint

Jennifer Dossey – triplusalt – 13.63 m PB, locul 4

Anamaria Nesteriuc – 100 m garduri – 13.57, locul 6

Mihaela Blaga – 3000 m obstacole – 10:37.80, locul 6

Federica Gabriela Apostol – înălțime – 1.84 m, locul 6

Masculin:

🥇 Alin Alexandru Firfirică – disc – 63.49 m, aur

🥈 Mihai Sorin Dringo – 400 m – 45.57, argint

🥈 Andrei Rareș Toader – greutate – 19.95 m, argint

Cristian Gabriel Voicu – 800 m – 1:47.89, locul 4

Alin Ionuț Anton – 110 m garduri – 13.86, locul 4

David Ștefan Damian – 400 m garduri – 51.03 PB, locul 5

Sorin Alexandru Voinea – 400 m – 46.75, locul 7

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
ARTICOLE PE SUBIECT
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
ULTIMELE STIRI
Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”
Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”
FCSB s-a reunit! Toate noutățile din lotul lui Marius Baciu
FCSB s-a reunit! Toate noutățile din lotul lui Marius Baciu
Vestea momentului pentru vedeta din Superliga: ”Aproape sigur va schimba echipa!”
Vestea momentului pentru vedeta din Superliga: ”Aproape sigur va schimba echipa!”
Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul! Fostul selecționer a semnat în Bănie
Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul! Fostul selecționer a semnat în Bănie
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”



Recomandarile redactiei
Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”
Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”
FCSB s-a reunit! Toate noutățile din lotul lui Marius Baciu
FCSB s-a reunit! Toate noutățile din lotul lui Marius Baciu
Vestea momentului pentru vedeta din Superliga: ”Aproape sigur va schimba echipa!”
Vestea momentului pentru vedeta din Superliga: ”Aproape sigur va schimba echipa!”
Răsturnare de situație! Alex Băluță i-a spus ”pas” lui Poli Timișoara și semnează cu altă echipă din România
Răsturnare de situație! Alex Băluță i-a spus ”pas” lui Poli Timișoara și semnează cu altă echipă din România
Visul lui Gigi Becali se poate realiza! Turcii au făcut anunțul despre Denis Drăguș: ”El va lua decizia finală!”
Visul lui Gigi Becali se poate realiza! Turcii au făcut anunțul despre Denis Drăguș: ”El va lua decizia finală!”
Alte subiecte de interes
Când România a câștigat Balcaniada: cea mai frumoasă amintire din cariera lui Marius Comănescu, fostul antrenor al Soranei Cîrstea
Când România a câștigat Balcaniada: cea mai frumoasă amintire din cariera lui Marius Comănescu, fostul antrenor al Soranei Cîrstea
Am castigat cupa, suntem campioni balcanici! Deputatii lui Dragnea au rupt plasele la Balcaniada :)
Am castigat cupa, suntem campioni balcanici! Deputatii lui Dragnea au rupt plasele la Balcaniada :)
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: „Poate să fie destul de provocator”
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: „Poate să fie destul de provocator”
A dat totul, dar nu a fost suficient! Atleta Andrea Mikloș, răspuns de mare campioană despre un moment delicat: „Eu mă implic 100%”
A dat totul, dar nu a fost suficient! Atleta Andrea Mikloș, răspuns de mare campioană despre un moment delicat: „Eu mă implic 100%”
A furat toate privirile în Bănie! Ramona Verman, „regina” săriturii în lungime
A furat toate privirile în Bănie! Ramona Verman, „regina” săriturii în lungime
Performanta fantastica pentru Alin Firfirica! E campion european la tineret la aruncarea discului
Performanta fantastica pentru Alin Firfirica! E campion european la tineret la aruncarea discului
CITESTE SI
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

stirileprotv Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

stirileprotv Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

stirileprotv Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!