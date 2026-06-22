Câțiva jucători tineri au fost prezenți la reunire, printre care David Avram, Rareș Andrei sau Ricardo Pădurariu. Ultimul a revenit la FCSB după ce a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara și se așteaptă să fie o soluție importantă pentru postul de fundaș stânga, dar și pentru regula U21.

FCSB s-a reunit fără cinci jucători!

Nu a lipsit nici Dennis Politic, proaspăt revenit la fosta campioană după împrumutul la Hermannstadt, alături de care a retrogradat la finele sezonului precedent.

Printre absenți s-au numărat Florin Tănase, Mihai Popescu, Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana. Primii trei au primit o vacanță prelungită deoarece au fost prezenți la meciurile echipei naționale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), iar Ngezana s-a operat și este în plin proces de recuperare, urmând să meargă direct în cantonamentul din Olanda.

Evident, lipsește și Joao Paulo, care face parte din lotul selecționatei Capului Verde la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.