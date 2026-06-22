GALERIE FOTO FCSB s-a reunit! Toate noutățile din lotul lui Marius Baciu

FCSB s-a reunit! Toate noutățile din lotul lui Marius Baciu Superliga
SPORT.RO
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O parte dintre jucătorii FCSB-ului s-au reunit luni dimineață, la ora 7:30, la vizita medicală. 

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Din articol

Câțiva jucători tineri au fost prezenți la reunire, printre care David Avram, Rareș Andrei sau Ricardo Pădurariu. Ultimul a revenit la FCSB după ce a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara și se așteaptă să fie o soluție importantă pentru postul de fundaș stânga, dar și pentru regula U21.

FCSB s-a reunit fără cinci jucători!

Nu a lipsit nici Dennis Politic, proaspăt revenit la fosta campioană după împrumutul la Hermannstadt, alături de care a retrogradat la finele sezonului precedent.

Printre absenți s-au numărat Florin Tănase, Mihai Popescu, Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana. Primii trei au primit o vacanță prelungită deoarece au fost prezenți la meciurile echipei naționale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), iar Ngezana s-a operat și este în plin proces de recuperare, urmând să meargă direct în cantonamentul din Olanda.

Evident, lipsește și Joao Paulo, care face parte din lotul selecționatei Capului Verde la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

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Lotul FCSB-ului la reuniriea de luni, 22 iunie:

  • Portari: Matei Popa, Mihai Udrea, Rareș Andrei;
  • Fundași: Valentin Crețu, Ronny Labonne, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, Risto Radunovici, Alexandru Pantea, Ricardo Pădurariu;
  • Mijlocași: Mihai Lixandru, Ofri Arad, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu, Dennis Politic;
  • Atacanți: Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea, David Avram.

Ce transferuri a făcut FCSB în această vară

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 300.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)

Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam (contracte încheiate), Lukas Zima, David Kiki (contracte reziliate), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis)

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