Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”

Unul dintre jucătorii aflați pe lista lui Gigi Becali pentru această iarnă este atacantul israelian Shon Weissman, care s-ar afla și pe lista celor de la Beitar Ierusalim.

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În ultimele ore, au apărut câteva schimbări în ceea ce privește situația fotbalistului, o veste bună pentru roș-albaștri.

După câteva zile de incertitudine, răspunsul final al lui Shon Weissman în legătură cu un eventual transfer la Beitar Ierusalim va ajunge marți, susțin jurnaliștii israelieni. Totuși, aceștia au scris că mutarea este una complicată și că este dificil ca Weissman să semneze cu Beitar Ierusalim.

”În momentul de față, transferul lui Weissman la Beitar este pus serios sub semnul întrebării”, au scris cei de la Sport5.co.il.

Shon Weissman nu a spus încă dacă își dorește să revină în fotbalul din Israel, însă jurnaliștii israelieni susțin că fotbalistul are pretenții financiare uriașe și își dorește și un contract pe minim trei ani.

”Cei de la Beitar nici măcar nu știu dacă Weissman este interesat să revină și să joace în Israel. Chiar dacă își va exprima această intenție, pretențiile sale sunt foarte ridicate, atât în ceea ce privește salariul, cât și durata contractului. Potrivit cerințelor lui Weissman, contractul ar trebui să fie pe trei ani”, au notat israelienii.

Chiar dacă Weissman ar fi disponibil, este puțin probabil ca Gigi Becali să fie dispus să îi ofere atacantului un contract valabil pe trei sezoane, astfel că rămâne de văzut dacă transferul israelianului la FCSB se va concretiza în cele din urmă.