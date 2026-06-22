Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”

Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB.

TAGS:
FCSBGigi BecaliShon WeissmanBeitar Ierusalim
Din articol

Unul dintre jucătorii aflați pe lista lui Gigi Becali pentru această iarnă este atacantul israelian Shon Weissman, care s-ar afla și pe lista celor de la Beitar Ierusalim.

Veste bună pentru FCSB: Becali a aflat pretențiile lui Weissman. Varianta Beitar, incertă

  • Weissman imago1006451648
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În ultimele ore, au apărut câteva schimbări în ceea ce privește situația fotbalistului, o veste bună pentru roș-albaștri.

După câteva zile de incertitudine, răspunsul final al lui Shon Weissman în legătură cu un eventual transfer la Beitar Ierusalim va ajunge marți, susțin jurnaliștii israelieni. Totuși, aceștia au scris că mutarea este una complicată și că este dificil ca Weissman să semneze cu Beitar Ierusalim. 

În momentul de față, transferul lui Weissman la Beitar este pus serios sub semnul întrebării”, au scris cei de la Sport5.co.il. 

Shon Weissman nu a spus încă dacă își dorește să revină în fotbalul din Israel, însă jurnaliștii israelieni susțin că fotbalistul are pretenții financiare uriașe și își dorește și un contract pe minim trei ani.

Cei de la Beitar nici măcar nu știu dacă Weissman este interesat să revină și să joace în Israel. Chiar dacă își va exprima această intenție, pretențiile sale sunt foarte ridicate, atât în ceea ce privește salariul, cât și durata contractului. Potrivit cerințelor lui Weissman, contractul ar trebui să fie pe trei ani”, au notat israelienii.

Chiar dacă Weissman ar fi disponibil, este puțin probabil ca Gigi Becali să fie dispus să îi ofere atacantului un contract valabil pe trei sezoane, astfel că rămâne de văzut dacă transferul israelianului la FCSB se va concretiza în cele din urmă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
ULTIMELE STIRI
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Titularul lui Dan Șucu pleacă la Olympiacos Pireu!
Titularul lui Dan Șucu pleacă la Olympiacos Pireu!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”



Recomandarile redactiei
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Când va da răspunsul final atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”A promis!”
Când va da răspunsul final atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”A promis!”
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
CITESTE SI
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

stirileprotv Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

stirileprotv Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

stirileprotv Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!