Fostul jucător de la Universitatea Craiova a plecat de la FCSB în vara anului trecut, după două sezoane petrecute la echipa patronată de Gigi Becali, în care a cucerit titlul de campion al României de două ori.

Alex Băluță i-a spus ”pas” lui Poli Timișoara și semnează cu Chindia!

După despărțirea de fosta campioană a României, Băluță a avut o scurtă experiență în MLS, la LAFAC, unde a stat doar șase luni. A urmat un contract la Boluspor, în Turcia, acolo unde a evoluat doar în opt partide, iar acum este liber de contract.

S-a zvonit că fostul internațional ar fi aproape de o revenire de senzație în fotbalul românesc, la Poli Timișoara, club care a fost aproape de a-l convinge, doar că Băluță s-a răzgândit și va semna cu una dintre contracandidatele echipei din Banat la promovare. Este vorba despre Chindia Târgoviște, anunță Fanatik.

„Da, este adevărat. Va merge la una dintre contracandidate A avut un termen în care să ne trimită contractul semnat și nu facem excepții pentru niciun jucător”, a spus Dinu Bara, președintele lui Poli Timișoara, potrivit sursei citate anterior.

Poli Timișoara i-ar fi oferit un salariu impresionant pentru Liga 2, adică nu mai puțin de 6.000 de euro pe lună. 325.000 de euro este cota de piață a lui Alex Băluță, conform Transfermarkt.

Dinu Bara: ”Vrem condiții logice pentru a putea emite pretenții”

Bănănțenii nu pierd timpul și au anunțat deja mai multe transferuri spectaculoase. În paralel se lucrează și la infrastructura, spune directorul general Dinu Bara, care anunță că bugetul va fi unul pe măsura obiectivului.

„A fost închiriat un hotel integral, angajat niște bucătari care să ofere o nutriție corespunzătoare pentru un sportiv de la care noi avem pretenții de performanță. Unitatea de cazare este curată, nu este de lux, dar este în niște condiții bune și este la 2-3 minute de bazele de pregătire și infrastructura sportivă a lui Poli.

Încercăm să gândim acum zona de recuperare, zona de cabinete medicale, să avem niște condiții logice pentru a putea emite pretenții”, a spus Dinu Bara, pentru Sport.ro.