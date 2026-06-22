Din acel moment, antrenorul a dispărut din lumina reflectoarelor și s-a ocupat de sănătatea sa, însă se pare că tehnicianul ar putea reveni curând pe banca unei echipe.

Florin Prunea: ”Când l-am văzut pe Petrescu, i-am sărit în brațe și am început să plâng!”

Florin Prunea a dezvăluit că s-a întâlnit recent, la mare, cu Dan Petrescu, fostul său coechipier din Generația de Aur. Fostul mare portar a mărturisit că a fost luat prin surprindere de revederea cu Dan Petrescu și a dezvăluit că întâlnirea a fost una emoționantă.

Prunea a povestit că Dan Petrescu este într-o stare bună și urmează să efectueze și ultima parte a tratamentului. Fostul antrenor al lui CFR Cluj l-a impresionat pe Florin Prunea. După ce au schimbat câteva cuvinte, Petrescu s-a întors la masă și a început să se uite la un meci.

”Eram la cârciumă, eram cu spatele și îmi spune un prieten: <<Băi, vezi că vine Petrescu!>>. Eu eram la cârciumă, pe nisip, pe plajă. Când mă întorc, era chiar în stânga, lângă masa mea.

Când m-am întors și l-am văzut, i-am sărit în brațe și am început să plâng. Arată bine! Știți ce a făcut? Am stat de vorbă puțin și după aia s-a dus la masă. A deschis tableta și a pus-o să se uite la fotbal. Am zis: <<Băi, dar tu ești sănătos la cap?>>. <<Păi ce vrei să fac, Țețe?>>.

Era cu fiica lui și cu încă doi prieteni, el se uita la meci. Era bine, foarte bine. Mi-a zis că pleacă pe afară că mai are puțin din tratament. Așa m-am emoționat, mi-au dat lacrimile”, a spus Florin Prunea la IamsportLive.