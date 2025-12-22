INTERVIU Constantin Dima ”s-a rupt” complet de fotbal la 26 de ani: ”Întotdeauna mi-am dorit să fac ce fac acum”. În ce domeniu activează

Constantin Dima "s-a rupt" complet de fotbal la 26 de ani: "Întotdeauna mi-am dorit să fac ce fac acum". În ce domeniu activează
Daniel Anghel
Data publicarii:
Data actualizarii:

Constantin Dima, fostul fundaș de la Dinamo, Astra Giurgiu sau UTA Arad, a acceptat dialogul cu Sport.ro.

constantin dimaDinamoAstra GiurgiuFarul ConstantaUTA AradConcordia Chiajna
În toamna anului trecut, Constantin Dima a luat decizia de a se retrage din fotbal, chiar dacă evolua la un nivel bun, în eșalonul secund, la Concordia Chiajna. Planul său a fost, încă de la început, să-și încheie cariera înainte de vârsta de 30 de ani pentru a se ocupa de afacerile familiei.

”Mi-am dorit întotdeauna să fac ce fac în momentul de față”, ne spune Dima, care ne-a dezvăluit cum arată o zi din viața sa, dar și că s-a rupt complet de fotbal după retragere. 

Fost internațional de tineret, Dima a trecut pe la câteva echipe importante din campionatul nostru. Este crescut de Dinamo, iar singurul trofeu din cariera sa este Cupa României, câștigată pe vremea când evolua pentru Farul Constanța.

Constantin Dima: ”Nu mai aveam destul timp pentru fotbal”

Spune-mi, în primul rând, ce faci și cum arată viața ta astăzi.

Exact cum mi-am dorit, ca să zic așa. Începând de dimineață, de la 7 sau 7 și jumătate, cu o vizită la șantierul pe care-l avem în momentul de față. Ulterior, la restaurant. Sau invers, în funcție de ziua respectivă. Apoi un pic de sport, pe timp de zi sau pe seară, în funcție de cum decurge ziua, iar în jur de 11-12, gata, acasă pentru odihnă că începe următoarea zi.

Ce construiți pe șantier?

Vom deschide un hotel și un restaurant.

De fotbal te-ai lăsat?

Da!

Sunt tentat să te întreb de ce ai luat această decizie, având în vedere că ai luat doar 26 de ani...

Nu mai aveam destul timp.

Afacerile îți ocupau tot timpul?

Da. Am devenit foarte implicat în afacerile preluate de la familie și n-aveam destul timp ca să mă ocup de ambele lucruri.

  • Dinamo București, Metalul Reșița, Sepsi OSK, Farul Constanța, Astra Giurgiu, Desna Chernigiv, UTA Arad, Chindia Târgoviște, Metaloglobus București și Concordia Chiajna sunt echipele pentru care a evoluat Constantin Dima.

Când ai început să te gândești prima oară la retragere?

Eu oricum am avut în plan ca undeva pe la 28-29 de ani să termin. Ăsta a fost planul de când m-am apucat de fotbal, pentru că mi-am dorit întotdeauna să fac ce fac în momentul de față, partea de business, dar momentul oficial în care am luat decizia asta a fost în toamna anului trecut.

”Am avut oferte de la Norwich și Aston Villa”

Lucrurile s-ar fi schimbat dacă ai fi ajuns la un nivel foarte, foarte bun. 

Eu am plecat cu gândul că la 28-29 voi termina, chiar dacă nivelul ar fi fost cu totul altul. Știrile care au apărut sunt sută la sută reale, de când eram la Sepsi și aveam 18 ani am avut oferte din Anglia și când eram la Astra am avut ofertă de la Legia Varșovia.

Din Premier League?

Norwich, care în momentul respectiv era în Championship, și Aston Villa (n.r. - 2017-2018 a fost sezonul în care echipa de pe Villa Park a retrogradat din Premier League în Championship).

Când ai luat decizia asta nu a fost nimeni care să tragă un pic de tine, să te facă să te răzgândești?

Niciodată nu mi-a influențat nimeni deciziile. Într-adevăr, m-am consultat cu familia, dar le-am luat eu.

Ai jucat pe la câteva echipe importante, sunt curios unde te-ai simțit cel mai bine...

Peste tot m-am simțit bine. Fiecare echipă a avut rolul ei în formarea mea ca om, iar apoi ca și sportiv. De la fiecare antrenor, fiecare coleg și fiecare conducător am învățat ce e bine să faci și ce nu e bine să faci.

Există vreun antrenor care te-a ajutat în mod deosebit sau de la care ai învățat cel mai mult?

Și domnul Hagi este un antrenor senzațional, domnul Rednic, domnul Adi Boingiu...

  • Astra Giurgiu este echipa pentru care Dima a bifat cele mai multe apariții (41). De acolo a prins și transferul în Ucraina, la Desna, club care plătea 100.000 de euro în schimbul său.

Spune-mi un regret și un aspect cu care te mândrești din cariera ta de fotbalist.

Regret nu am, nu am avut niciodată, iar aspecte pozitive sunt multe. Am fost în angrenajul echipei naționale de la vârsta de 14 ani, am fost la naționala de tineret chiar dacă eram mai mic de vârstă. Uite, vezi? Asta nu e...

Ce anume?

Eu nu am fost de multe ori la tineret pentru că s-au suprapus selecțiile și erau campanii importante la toate generațiile.

Și erai la U19?

Da, da!

Spune-mi un aspect cu care nu ai putut să te obișnuiești în Ucraina, pentru că ai jucat acolo aproape zece luni.

Nu prea sunt, eu sunt foarte ușor adaptabil. Mâncarea e aproximativ ca la noi, antrenamentele aproximativ ca la noi. Aceeași perioadă de cantonament, de pregătire.

Ritmul de joc bănuiesc că era altul...

Depinde cu ce echipă joci. Dacă erau primele șase, da, un nivel superior în ceea ce privește Șahtior și Dinamo Kiev, echipe puternice care joacă an de an în Champions League, Europa League. Au avut jucători care știm foarte bine pe ce sume au plecat...

  • 68 de meciuri a strâns Constantin Dima la nivelul Superligii României.

”S-a rupt” complet de fotbal: ”Nu urmăresc absolut deloc”

Urmărești ce se întâmplă acum în Superligă?

Absolut deloc. Nu mai urmăresc fotbalul, nu mai am timp.

Deloc?

Nu! N-am mai urmărit, în primul rând, de când am terminat, n-am mai avut așa un feeling anume. Chiar absolut deloc. Am început în ultimul timp să joc padel, îmi place foarte mult, e foarte interesant sportul.

N-ai rămas cu Dinamo?

Nu, nu urmăresc. N-am fost atent la ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

Nici măcar pe aplicații pe care să vezi doar rezultatele?

N-am avut așa ceva nici când activam, dar acum... (n.r. - râde)

Pe bune? N-ai avut niciodată?

Doar ce mai vedeam pe la TV și ce-mi mai apărea pe rețelele de socializare.

Nu te uiți nici măcar la o finală de Champions League sau de Cupă Mondială?

Nu, chiar nu. Nu țin în mod special să mă uit. 

