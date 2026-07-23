Ardelenii au primit vizita norvegienilor pe stadionul lui Sepsi OSK din Sf. Gheorghe. Condusă cu 2-0, ”U” Cluj a revenit pe final și a înscris de două ori și merge cu optimism la Bergen pentru returul din turul 2 preliminar UEFA Europa Conference League.

”De la agonie la extaz!” Cristiano Bergodi a reacționat categoric după meciul nebun cu Brann

Cristiano Bergodi, antrenorul ”șepcilor roșii”, a reacționat după thriller-ul de la Sf. Gheorghe și a ținut să-și laude jucătorii pentru maniera în care au revenit pe tabela de marcaj.

”Un meci frumos, de la agonie la extaz. Am încercat să câștigăm. Am lovit bara în prelungiri. O echipă bună. Până în minutul 75 am văzut puțin mingea. Sunt mulțumit și felicit băieții că au crezut până la final.

Și mai bine decât cu Dinamo Kiev. Nu știu cum au dat al doilea gol, dar mingea a trecut peste linia noastră. O echipă foarte bună. I-am analizat bine. În fotbal se poate întâmpla orice.

Cine a venit de pe bancă s-a comportat bine. Marius are viteză, tehnică, e iute. El poate ajuta la Lukic. Apoi am schimbat. Nu a fost ușor. Sunt mulțumit.

Ei pleacă cu prima șansă. Joacă acasă, va fi stadionul plin, e frumos. În minutul 80 ziceam că mergem în excursie, acum mergem să facem ceva frumos acolo”, a spus Bergodi la Digi Sport.

”U” Cluj - Brann 2-2

Norvegienii au început în forță meciul, iar în minutul zece aveau o posesie de 92%! În minutul 40 a venit și golul lui Brann: Niklas Castro a deschis scorul înainte de pauză.

În actul secund, Felix Myhre a dus scorul la 2-0 în minutul 53, iar șapte minute mai târziu Cristiano Bergodi a schimbat patru jucători, fapt care s-a dovedit esențial în revenirea ardelenilor.

Jovo Lukic, intrat în minutul 61, a micșorat diferența din pasa lui Marius Ștefănescu (minutul 85), iar Pedro Pinho a restabilit egalitatea în minutul 88. În minutele suplimentare, Ștefănescu a avut o bară.