FCSB, cotată cu 44% șanse de calificare în turul 3 Conference League

În direct pe PRO TV și VOYO, FCSB a pierdut contra letonilor de la FK Auda, pe Stadionul Steaua, scor 2-3. Bucureștenii vor juca returul în deplasare, joi, 30 iulie, în direct pe VOYO.

În ciuda eșecului, statisticienii de la Football Meets Data îi acordă șanse importante lui FCSB de a obține calificarea la returul din Letonia, 44%.

Dacă trece de FK Auda, FCSB se va duela în turul 3 preliminar din Conference League cu învingătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania). În tur, cele două au remizat, 1-1.

CFR Cluj, singura echipă din România văzută favorită la retur. U Cluj și Craiova, considerate outsidere

CFR Cluj, care a remizat în Armenia contra lui Alashkert (1-1), este considerată echipa din România cu cele mai mari șanse de a obține calificarea săptămâna viitoare. Football Meets Data o cotează cu 79% șanse de a merge în turul 3 preliminar, acolo unde ar urma să înfrunte câștigătoarea din dubla Tromso (Norvegia) - Hradec Kralove (Cehia). În tur, cehii s-au impus cu 1-0.

La Sfântu Gheorghe, U Cluj a smuls pe final o remiză (2-2) contra lui SK Brann, după ce a fost condusă cu 2-0, iar pe final chiar putea să obțină victoria, însă Ștefănescu a nimerit bara. Formația norvegiană este considerată favorită destul declară la retur, cu 69% șanse de calificare

Dacă elimină Brann, U Cluj va înfrunta, cel mai probabil, formația cipriotă Apollon Limassol, care a învins Dila Gori în prima manșă din deplasare (4-0).

În turul 2 preliminar din Champions League, miercuri, Universitatea Craiova a pierdut prima manșă contra lui Levski, la Sofia, scor 0-1. Deși vor juca returul pe teren propriu, oltenii sunt cotați de FMD cu doar 36% șanse de calificare.

În cazul în care trec de Levski, cei de la Universitatea Craiova vor avansa în turul 3 preliminar UCL, unde vor înfrunta câștigătoarea din dubla Omonia Nicosia - Kairat Almaty. În tur, ciprioții au câștigat cu 1-0.

VIDEO FCSB - Auda 2-3 | REZUMAT