Reacția lui Aymen Boutoutaou după ce FCSB a pierdut cu FK Auda. Ce l-a surprins pe francez

Săptămână neagră pentru România! Statisticienii s-au pronunțat: ce șanse au FCSB, CFR, U Cluj și Craiova să se califice după meciurile tur din Europa

Risto Radunovic a susținut că a primi trei goluri pe teren propriu reprezintă un dezastru pentru o echipă cu pretențiile existente la FCSB.

Risto Radunovic, tranșant după FCSB - Auda 2-3

Fundașul stânga muntenegrean nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut că cea mai mare problemă a roș-albaștrilor a fost propriul joc atât pe fază defensivă, cât și pe fază ofensivă.

”Noi știam că nu o să fie meci ușor, dar nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam să primim trei goluri. Trebuie să avem încredere. Încă nu e gata. Sunt convins că acasă când primești trei goluri e foarte dezastruos și mai ales ce goluri au fost.

Radunovic: „Cel mai problematic a fost jocul nostru”

Trebuie să analizăm, să pregătim meciul și să câștigăm. Nu suntem deloc mulțumiți cum a decurs meciul și ce s-a întâmplat. S-a terminat prima partidă, dar mai este un meci. Nu vreau să vorbesc de arbitraj, dar îmi pare rău că nu a fost VAR, dar asta este, nu avem ce face. Nu am văzut nimic, dar din teren au fost situații tensionate.

Cel mai problematic a fost jocul nostru. Jocul nu a fost bine nici defensiv, nici ofensiv. O să facem un meci bun, mă bucur cum a intrat Stoian. Sper să-i avem pe Stoian și pe Bîrligea în regulă la retur”, a declarat Risto Radunovic, la zona mixtă de interviuri.

FCSB a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, meciul cu formaţia letonă FK Auda, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League. Meciul a fost transmis exclusiv de Pro TV și VOYO, respectiv LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Caseta meciului

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). ANTRENOR: Marius Baciu

Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). Marius Baciu FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti

Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. Didier Zanetti Cartonaşe galbene: Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1'

Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1' Arbitru: David Fuxman (Israel)

David Fuxman (Israel) Au marcat: O. Popescu 23', A. Boutoutaou 71' / Daskevics 5', Diedhiou 33', Kone 90+4'

Returul este programat să se desfășoare săptămâna viitoare, joi, de la ora 19:00.