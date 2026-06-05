După Zeljko Kopic, Florin Prunea anunță încă o pierdere importantă la Dinamo: ”Din ce știu, și el pleacă!”

Florin Prunea consideră că între Zeljko Kopic au existat anumite neînțelegeri legate de transferurile planificate pentru această vară. Fostul mare portar al lui Dinamo crede că antrenorul croat și-a dat seama că a scos maximum din echipa din ”Ștefan cel Mare” și că fără transferuri importante nu poate obține performanțe mai mari, lucru de care șefii lui Dinamo nu par a fi foarte interesați.

Prunea a lăudat însă felul în care s-au desfășurat lucrurile la U Cluj, acolo unde Cristiano Bergodi a primit mai multe transferuri importante în ultimele zile. De altfel, fostul component al Generației de Aur susține că la Dinamo se profilează încă o plecare extrem de importantă, cea a lui Eddy Gnahore.

Contractul lui Eddy Gnahore cu Dinamo va expira la finalul lunii și, deocamdată, fotbalistul francez nu a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii, astfel că cel mai probabil și el va pleca din ”Ștefan cel Mare”.

”E un fenomen care face bine fotbalului. Și el, și Bergodi mai aveau contracte, dar mie îmi plac antrenorii care spun: <<Domn-le, hai să ne punem la masă și să vedem ce face>>. Înseamnă că avem și noi antrenori în România care nu se mai duc în orice condiții și oricum. Eu m-am întrebat: <<Băi, ce au ăștia, au luat-o...>>. Bergodi joacă finala de Cupă, joacă, dar uite diferența: în trei zile a primit trei jucători, și jucători foarte bun. U Cluj s-a mișcat foarte bine.

Dincoace, la Dinamo, cei care sunt acolo se ocupă de alte lucruri, se ocupă de sigle, dar nu se ocupă de lotul de jucători, nu se ocupă de antrenor, cred că aici a intervenit o ruptură. Eu am stat o singură de vorbă cu el, la nunta lui Florentin Petre. Mi-a făcut o impresie extraordinară, parcă era de-ai noștri de când lumea. O persoană jovială, puteai să vorbești cu el, am vorbit și de fotbal, și de viață. Omul și-a făcut treaba și ținea la clubul ăsta. Lumea nu te acceptă dacă nu simte că ești de-ai lor. El a fost foarte bine primit aici și din păcate pleacă.

Probabil are și o altă ofertă. Sunt curios dacă semnează în scurt timp. Dacă nu semnează în foarte scurt timp, înseamnă că a plecat numai și numai pentru că a avut anumite nemulțumiri, pe care noi le știm, le-am mai comentat. Ele se află. Când vezi un om că vine la serviciu cu zâmbetul pe buze, îl simți. Când îl vezi crispat, că are anumite nemulțumiri, îl vezi. La fel l-am văzut și pe Pancu. Dinamo e într-o situație foarte delicată. Își pierde mareșalul și cel mai bun jucător, pe Kennedy Boateng. Eu sper ca Gnahore să semneze, dar din ce știu, și el va pleca”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.