Cum s-a îmbrăcat Szoboszlai în cantonamentul Ungariei și cum a reacționat Florin Prunea: ”Mergeau niște ciocate”

Meciul cu Finlanda va avea loc la Budapesta, pe ”Puskas Arena”, unde s-a disputat și finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal. Pe Kazakhstan, ungurii o înfruntă la Debrecen, pe ”Nagyerdei Stadion”.

Selecționata lui Marco Rossi, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, le întâlnește în două amicale pe Finlanda vineri, 5 iunie, de la ora 20:45, și pe Kazakhstan marți, 9 iunie, de la 20:00.

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Foto: Instagram Dominik Szoboszlai, Getty & Imago

Starul lui Liverpool, Dominik Szoboszlai, a ales o ținută interesantă în ziua în care și-a făcut prezența în cantonamentul Ungariei. El a postat câteva fotografii pe rețelele social media, care au strâns reacții peste reacții.

”Niciun comentariu”, i-a scris fostul coleg de la Liverpool, Darwin Nunez.

Și Florin Prunea, fost internațional român, a comentat modul în care s-a îmbrăcat Dominik Szoboszlai.

”Du-te, bă, nu pot să cred așa ceva! Cu ”leușteanul” ăla de pe picioare? Cu mărarul ăla de pe picioare? Facem o tocăniță, ce facem? Nu mergeau mai bine niște cizme ciocate? Dar ce fizic are, frate”, a spus Prunea, potrivit iamsport.

Cifrele lui Szoboszlai

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Szoboszlai joacă la Liverpool din 2023, de când ”cormoranii” l-au cumpărat de la Leipzig pentru 70 de milioane de euro.