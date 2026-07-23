Trupa roș-albastră a fost învinsă pe teren propriu de FK Auda, scor 2-3, în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.

La finalul partidei, Aymen Boutoutaou, unul dintre debutanții serii și autorul golului de 2-2, a recunoscut că roș-albaștrii meritau mai mult și este convins că echipa poate întoarce rezultatul în Letonia.

Aymen Boutoutaou: „Am meritat mai mult”

Fotbalistul adus în această vară de la Sochaux a marcat la primul său meci pentru FCSB și a vorbit despre adaptarea sa la noua echipă.

„La primul meci am încercat să mă adaptez. Se vede că încă este puțin complicat. Și ei au vrut victoria, și noi am vrut-o, dar puteam face un meci mai bun și să marcăm mai multe goluri. Nu am avut noroc astăzi, dar sper ca în retur să fie bine.

Cred că am meritat mai mult. Am avut destule ocazii. Este păcat că nu am reușit să le transformăm, însă cred că am făcut un meci bun.

Ar fi trebuit să obținem un rezultat mai bun aici, dar ei au venit și au câștigat pe terenul nostru. De ce să nu mergem și noi acolo să câștigăm?”, a declarat Boutoutaou pentru PRO TV și Sport.ro.

„Suporterii m-au impresionat”

Algerianul a mărturisit că a fost surprins de atmosfera creată de fanii FCSB și le-a promis că echipa va încerca să răsplătească sprijinul primit.

„Sincer, nu mă așteptam la o asemenea atmosferă. Suporterii sunt alături de noi și ne încurajează permanent. Acum depinde de noi să le răsplătim susținerea, să câștigăm meciuri și să dăm totul pe teren.

Auda este o echipă foarte agresivă și are calitate, dar cred că noi trebuia să câștigăm acest meci. Ei au fost mai buni în prima repriză, noi în a doua, însă rezultatul ar fi trebuit să fie altul”, a mai spus noul atacant al FCSB.

Boutoutaou a fost cel mai scump transfer realizat de FCSB în această vară. Gigi Becali a plătit 1,35 milioane de euro pentru fotbalistul venit de la Sochaux, formație alături de care a reușit nouă goluri și cinci pase decisive în 32 de meciuri în sezonul trecut. La duelul cu FK Auda au mai debutat pentru campioana României Eddy Gnahore și Ronny Labonne.