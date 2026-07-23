Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 20:45, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Meciul disputat în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, s-a încheiat 3-2 pentru gruparea letonă.

Letonii au descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB după thriller-ul din Ghencea

Presa din Letonia a ținut să puncteze după meciul din România că FCSB a fost un adversar ”puternic” și că FK Auda ”era departe de statutul de favorită” înainte de confruntarea directă dintre cele două.

”În meciul din România, Auda era departe de statutul de favorită, însă a deschis scorul încă din minutul 5, prin Eduards Daskevics. FCSB a egalat în minutul 23, prin Octavian Popescu.

Totuși, Auda a încheiat prima repriză mai bine, iar Barthelemy Diedhiou l-a învins pentru a doua oară pe portarul Ștefan Târnovanu în minutul 32. Auda a avut mai multe șuturi pe poartă în prima repriză, deși gazdele au tras ceva mai mult la poartă.

FCSB a egalat din nou în minutul 71, prin Aymen Boutoutaou, însă Kader Kone a marcat în minutele de prelungire și a asigurat victoria lui Auda în fața unui adversar puternic”, a scris lsm.lv.

FCSB - FK Auda 2-3

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.

Ce a spus Marius Baciu după eșecul lui FCSB