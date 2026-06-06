Reacția lui Florin Prunea după ce Hagi a anunțat cine va apăra cu Țara Galilor: ”Îmi pare rău de el”

În celălalt meci de pregătire al lunii iunie, cu Georgia, Gică Hagi l-a titularizat între buturi pe Marian Aioani, pe care-l cunoaște foarte bine de la Farul Constanța. Portarul a gafat însă imediat cum a început actul secund al confruntării de la Tbilisi, iar în minutul 63 a fost scos de pe teren.

În locul său a intrat Otto Hindrich, iar la conferința de presă premergătoare meciului cu galezii, Gheorghe Hagi a anunțat că fostul portar de la CFR Cluj, acum legitimat la Legia Varșovia, va începe în partida cu Țara Galilor.

Hindrich va juca primele 45 de minute, iar în repriza secundă, Hagi îl va testa și pe Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB, aflat pe picior de plecare de la fosta campioană a României.

Florin Prunea, fost internațional român, a evidențiat că îi pare rău de gafa comisă de Aioani, care nu s-a aflat la prima, căci a comis o eroare și în meciul de debut al său cu Slovacia.

”(n.r. referitor la Otto Hindrich) Campionatul Poloniei nu este ușor. Am înțeles că evoluțiile sunt foarte bune. A apărat meci de meci la CFR, în Ungaria. Îmi pare rău de Aioani”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Ce a declarat Hagi

”Portarii greșesc. Aioani trebuia să fie mai concentrat. Nu avea voie să facă lucrul acela, dar asta este. La portari se vede cel mai mult. La meciul acesta o să începem cu Hindrich. O să-i dăm șansa și lui Târnovanu. Trebuie să-i cunosc. Vor juca amândoi 45 de minute cu 45 de minute”, au fost cuvintele lui Hagi înainte de România - Țara Galilor.