Cu cine joacă FCSB în turul 3 din Conference League dacă trece de Auda. Meci nedecis în Slovenia

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Reacția lui Aymen Boutoutaou după ce FCSB a pierdut cu FK Auda. Ce l-a surprins pe francez

Alexandru Stoian (18 ani) a intrat bine la pauză în meciul FCSB - Auda 2-3. El a reușit mai multe faze frumoase, printre care și pasa decisivă la golul de 2-2 din minutul 71, marcat de Aymen Boutoutaou. Înainte să îi paseze lui Boutoutaou, Stoian a driblat doi adversari.

Adolescentul din tabăra fostei campioane s-a arătat dezamăgit la interviul de după meci. Pe fondul amărăciunii și a faptului că FCSB a încasat golul înfrângerii în minutul 90+4, Alexandru Stoian a spus că partida s-a terminat cu un „egal nemeritat”.

Alexandru Stoian a încurcat rezultatul din FCSB - Auda 2-3

„Da, este un egal, zic eu, nemeritat (n.r.- înfrângere), pentru că am ratat foarte mult. Am avut ghinion. În retur sper să ne iasă mai bine.

(n.r.- despre arbitraj) Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre astea. Eu zic că a fost ghinion sau lipsă de concentrare la finalizare.

În orice meci în Europa sunt echipe bune. Trebuie să ne concentrăm mai mult și să reușim să câștigăm. Voiam să câștigăm și să mergem la ei cu moralul ridicat. Acum trebuie să ne antrenăm și să mergem acolo să câștigăm.

Mister nu ne-a zis nimic, nu a ajuns în vestiar, cred.

Stoian: „Le mulțumim fanilor că au venit”

Sunt fericit că reușesc să joc mai mult, să am contribuții. O să muncesc în continuare și sper să fac cel mai bun joc al meu. Clar e vis pentru mine să marchez în Europa (n.r.- dacă i-ar plăcea să marcheze în retur).

Eu cred că returul va fi mult mai deschis și vom reuși să câștigăm. Le mulțumim fanilor că au venit, au fost superbi și îi așteptăm la următoarele meciuri”, a declarat Alexandru Stoian, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

FCSB a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, meciul cu formaţia letonă FK Auda, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League. Meciul a fost transmis exclusiv de Pro TV și VOYO, respectiv LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Caseta meciului

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). ANTRENOR: Marius Baciu

Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). Marius Baciu FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti

Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. Didier Zanetti Cartonaşe galbene: Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1'

Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1' Arbitru: David Fuxman (Israel)

David Fuxman (Israel) Au marcat: O. Popescu 23', A. Boutoutaou 71' / Daskevics 5', Diedhiou 33', Kone 90+4'

Returul este programat să se desfășoare săptămâna viitoare, joi, de la ora 19:00.