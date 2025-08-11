Florentin Petre, invitat în emisiunea Fața la Joc, de la 23:00, pe Pro TV și VOYO

Alexandru Hațieganu
Florentin Petre ocupă în prezent funcția de antrenor secund la Dinamo.

Florentin Petre vine în această seară la Fața la Joc, emisiune moderată de Costin Ștucan, pentru a vorbi despre tot ce se întâmplă la Dinamo, dar și pentru a comenta imagini de arhivă pregătite de realizatorii emisiunii (LIVE pe ProTV și VOYO, azi de la 23:00).

Actual secund al lui Zeljko Kopic la Dinamo, Florentin Petre va discuta și despre victoria cu FCSB (4-3), dar va analiza și șansele la titlu ale favoritelor în Premier League, competiție transmisă în direct de VOYO.

Costin Ștucan îi va avea în studio alături de Florentin Petre pe Cătălin Oprișan și Răzvan Raț, iar surprizele sunt pregătite pe parcursul celor 60 de minute în care puteți trimite pentru a fi prezentate în emisiune imagini surprinse pe stadioanele din Anglia.

  • 259 de meciuri a jucat Florentin Petre pentru Dinamo. A marcat 43 de goluri pentru Dinamo

