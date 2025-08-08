EXCLUSIV Adrian „Maradona” Mutu recunoaște că a marcat un gol cu mâna în Premier League. De ce purta un bandaj când juca la Chelsea

Adrian &bdquo;Maradona&rdquo; Mutu recunoaște că a marcat un gol cu m&acirc;na &icirc;n Premier League. De ce purta un bandaj c&acirc;nd juca la Chelsea Anglia
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adrian Mutu și-a analizat în emisiunea „Fața la Joc” câteva dintre golurile înscrise în Premier League.

TAGS:
Adrian MutuChelseaPremier Leaguegol cu manamaradonafata la jocVoyo
Din articol

Adrian Mutu (46 de ani) a povestit cu detașare despre golul cu mâna pe care l-a marcat pentru Chelsea în Premier League.

În emisiunea „Fața la Joc,” difuzată în fiecare luni-seară, de la ora 23:15 de PRO TV, „Briliantul” - 10 goluri în 38 de meciuri pentru clubul londonez - și-a catalogat primul gol în Premier League ca fiind „o nimereală.”

Adrian Mutu, gol cu mâna care i-a adus lui Chelsea trei puncte în Premier League

După o lovitură liberă executată în zid, Adrian Mutu a trimis, cu piciorul stâng și extrem de plasat, la colțul lung. „Dacă îl întrebi pe Cipri, zice că e nimereală,” a punctat Mutu, referindu-se la colegul său de studio, Ciprian Marica.

„Realitatea e că e o nimereală, aici nu ai nimic de făcut decât să dai la poartă,” a explicat Mutu șutul din drop executat perfect contra echipei Leicester City.

Mutu crede că primul său gol în Premier League a fost „o nimereală”

„În fotbal, prima regulă, ca să dai gol, e să tragi la poartă,” a mai spus Mutu. „Ăsta nu e nimereală,” a spus Mutu când a văzut golul înscris în deplasare, cu Leicester, printr-un șut cu interiorul piciorului drept, la colțul lung.

Cât despre un gol care a adus clubului Chelsea trei puncte prețioase, la Everton, Adrian Mutu a recunoscut că l-a înscris în stilul în care a punctat și Diego Maradona împotriva Angliei, în sfertul de finală cu Anglia al Mondialului din 1986.

„Ăsta a fost gol cu mâna,” a spus, imediat după, Adrian Mutu, când pe ecranul din studio rulau imagini cu el înscriind pe Goodison Park, în meciul Everton - Chelsea 0-1, desfășurat în data de 1 noiembrie 2003.

Adrian Mutu

  • Adrian Mutu Are Un Remarcat La Echipa Nationala Inchide Gura Tuturor
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De ce a jucat Mutu bandajat la mână mai multe meciuri pentru Chelsea

„Mă tăiasem în primul meci, în care am dat golul din lovitură liberă, cu Leicester. Înainte, a fost un fault și când a căzut unul dintre adversari mi-a căzut pe mână și m-a tăiat.

Aveam copci pe mână. Recunosc că am ținut-o vreo patru-cinci meciuri și după ce mi-a trecut,” s-a amuzat Adrian Mutu.

Adrian Mutu, „bântuit în somn” de orgoliul lui Zlatan Ibrahimovic

Cunoscut pentru stilul său inconfundabil, Ibrahimovic era excentric și în timpul nopții.

Suedezul îl trezea din somn pe Adrian Mutu și îl întreba dacă este mai bun decât Cristiano Ronaldo.

„Am multe povești cu Ibra. Se trezea noaptea să mă întrebe dacă e mai bun decât Ronaldo. Era obsedat că e cel mai bun, avea ego-ul ăsta pe care îl are și acum.

Noaptea, nu avea somn și mă întreba: Cine e mai bun, eu sau Ronaldo? Eu îi ziceam ’Tu, tu, dar nu mă mai trezi’. Ibra e un personaj, dar e un băiat extraordinar și un profesionist.”, a povestit Mutu la Fața la Joc.

  • Urmărește Premier League exclusiv pe VOYO, timp de trei sezoane, începând cu ediția 2025/26!
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
ULTIMELE STIRI
Reacția zilei a venit de la Mirel Rădoi, după ce Craiova a demolat-o pe Trnava: Rezultat periculos!
Reacția zilei a venit de la Mirel Rădoi, după ce Craiova a demolat-o pe Trnava: "Rezultat periculos!"
Stilul &bdquo;generației TikTok?&rdquo; Carlos Alcaraz a dezvăluit cum sărbătorește o victorie mare &icirc;n tenis
Stilul „generației TikTok?” Carlos Alcaraz a dezvăluit cum sărbătorește o victorie mare în tenis
Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB
Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB
Reacția lui Charalambous, după &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Drita: &rdquo;Va trebui să &icirc;ncepem de la zero&rdquo;
Reacția lui Charalambous, după ”remontada” din FCSB - Drita: ”Va trebui să începem de la zero”
Cum a evitat publicul o criză majoră și cine a ieșit pe minus cu Drita. 7 concluzii după seara &icirc;n care FCSB a &icirc;nviat
Cum a evitat publicul o criză majoră și cine a ieșit pe minus cu Drita. 7 concluzii după seara în care FCSB a "înviat"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

S-a făcut de r&acirc;s! Surpriza lui Gigi Becali a comis-o &icirc;n FCSB - Drita

S-a făcut de râs! Surpriza lui Gigi Becali a comis-o în FCSB - Drita

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!