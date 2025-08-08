Adrian Mutu (46 de ani) a povestit cu detașare despre golul cu mâna pe care l-a marcat pentru Chelsea în Premier League.

În emisiunea „Fața la Joc,” difuzată în fiecare luni-seară, de la ora 23:15 de PRO TV, „Briliantul” - 10 goluri în 38 de meciuri pentru clubul londonez - și-a catalogat primul gol în Premier League ca fiind „o nimereală.”

Adrian Mutu, gol cu mâna care i-a adus lui Chelsea trei puncte în Premier League

După o lovitură liberă executată în zid, Adrian Mutu a trimis, cu piciorul stâng și extrem de plasat, la colțul lung. „Dacă îl întrebi pe Cipri, zice că e nimereală,” a punctat Mutu, referindu-se la colegul său de studio, Ciprian Marica.

„Realitatea e că e o nimereală, aici nu ai nimic de făcut decât să dai la poartă,” a explicat Mutu șutul din drop executat perfect contra echipei Leicester City.

Mutu crede că primul său gol în Premier League a fost „o nimereală”

„În fotbal, prima regulă, ca să dai gol, e să tragi la poartă,” a mai spus Mutu. „Ăsta nu e nimereală,” a spus Mutu când a văzut golul înscris în deplasare, cu Leicester, printr-un șut cu interiorul piciorului drept, la colțul lung.

Cât despre un gol care a adus clubului Chelsea trei puncte prețioase, la Everton, Adrian Mutu a recunoscut că l-a înscris în stilul în care a punctat și Diego Maradona împotriva Angliei, în sfertul de finală cu Anglia al Mondialului din 1986.

„Ăsta a fost gol cu mâna,” a spus, imediat după, Adrian Mutu, când pe ecranul din studio rulau imagini cu el înscriind pe Goodison Park, în meciul Everton - Chelsea 0-1, desfășurat în data de 1 noiembrie 2003.

