A fost condamnat pentru împușcarea iubitei sale

În 2016, legendarul atlet paralimpic Oscar Pistorius a fost condamnat la 13 ani de închisoare, după ce și-a ucis iubita, modelul Reeva Steenkamp. Sportivul sud-african a împușcase pe partenera sa, de Ziua Îndrăgostiţilor, în 2013, în locuinţa sa din Pretoria, și a susținut mereu că a confundat-o cu un hoț și a tras cu arma cu pistolul prin ușa de la baie.

Totuși, procurorii au ajuns la concluzia că uciderea Reevei Steenkamp a fost premeditată, iar Pistorius a împușcat-o pe femeie după aceasta s-a închis în toaletă în urma unei certuri. Familia atletului a acuzat că este o victimă unei campanii dirijată de stat contra minoritate albe din Africa de Sud, pentru că judecătorii nu au luat în considerare valul infracțional din zona unde locuia Pistorius, după mai multe jafuri și acte de violență asupra proprietarilor majoritari cu origini europene.

Pistorius a fost eliberat condiționat, în aprilie 2024, după aproape nouă ani petrecuți după gratii, iar supravegherea sa va expira în decembrie 2029. Acesta are ca reședință proprietatea unchiului său Arnold Pistorius, un bogat dezvoltator imobiliar din Pretoria, locuind într-o vilă care este păzită de gardieni înarmați, garduri electrificate și câini de pază.

Participă la curse de anduranță sub pseudonim

Recent, s-a descoperit că acesta concurează în competiții de padel de amatori și a participat la curse regionale de IronMan sub un pseudonim. Anul trecut, a finalizat cursa IronMan 70.3 Durban (70 de mile) și a terminat pe locul trei la categoria persoanelor cu dizabilități. Conform presei locale, prezența lui Pistorius nu a fost sesizată de localnici, pentru că acesta ar s-ar fi îngrășat câteva kilograme, i-ar fi albit părul și și-a lăsat barbă. Fostul campion paralimpic ar lucra la o companie de inginerie de sunet.

Oscar Pistorius (39 de ani) este născut în Sandton, Johannesburg, într-o familie cu origini afrikaner și italiene. Suferă de hemimelie fibulară, o malformație congenitală longitudinală a membrelor inferioare caracterizată prin absența parțială sau completă a fibulei (peroneului). "Blade Runner" a concurat în categoriile T43 și T44 în competițiile atletice ale persoanelor cu dizabilități, în probele de 100m, 200m, 400m și 4x400m, având în palmares medalii de aur și podiumuri la Paralympic World Cup și Summer Paralympics.

Protezele pentru membre create din fibră de carbon de inginerul biomedical Van Phillips, numite "Flex-Foot Cheetah", au fost interzise în competițiile organizate de IAAF pentru sportivii normali, pentru că ar fi oferit un avantaj la nivelul gleznelor și tălpilor în timpul alergării printr-o propulsare accentuată.

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