VIDEO EXCLUSIV Victor Pițurcă a văzut ce se întâmplă la FCSB și a spus-o direct: „Vor fi niște consecințe”

Victor Pițurcă a văzut ce se întâmplă la FCSB și a spus-o direct: „Vor fi niște consecințe” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Reacția lui Victor Pițurcă după ce FCSB a fost eliminată din cupele europene și a remizat, 2-2, contra Farului. 

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Victor PiturcaFCSBSuperligaGigi Becali
Din articol

FCSB are un start de sezon problematic. Fosta campioană a României a fost eliminată în turul II preliminar al Conference League, 3-7 la general de Auda, și a făcut primul pas greșit în campionat: un 2-2 dramatic obținut pe teren propriu împotriva Farului. 

Victor Pițurcă, tranșant despre problemele de la FCSB

Într-o intervenție telefonică la VOYO Sport Live, Victor Pițurcă a explicat că problemele cu care se confruntă roș-albaștrii sunt cauzate de intervențiile patronului Gigi Becali în deciziile tactice ale echipei. 

Victor Pițurcă

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Victor Pițurcă / Foto: Sport Pictures.
Victor Pițurcă
Victor Pițurcă
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Pițurcă a avertizat că FCSB se poate confrunta cu niște consecințe, printre care compromiterea sezonului și în Superligă, dacă Becali nu se redresează și nu adoptă un model profesionist. 

(n.r. – ce s-a întâmplat la FCSB?) E o întrebare la care am răspuns de-a lungul timpului, de câțiva ani încoace. Știți prea bine ce se întâmplă. Nu mai e nevoie să mai repet. 

Ulciorul nu merge de multe ori la apă, nu e așa de simplu fotbalul, dar prefer să nu mai vorbesc. Știți despre ce e vorba, de ce l-aș supăra eu pe Gigi Becali? 

Pițurcă: „Și campionatul acesta poate fi compromis”

Lasă în continuare să procedeze așa și vor fi niște consecințe, chiar dacă el ar vrea să arate că nu-i pasă, dar lui îi pasă foarte mult. 

Ce se întâmplă, părerea mea, cu echipa, suferă foarte mult. Dar totul este în mâna lui. Dacă va lua deciziile corecte, profesionale, atunci echipa ar putea să revină și să joace la un anumit nivel, pentru că eu cred că și campionatul acesta poate fi compromis dacă continuă așa”, a declarat Victor Pițurcă, la VOYO Sport Live

Pierdere mare financiară pentru FCSB

Gigi Becali a fost întrebat ce înseamnă din punct de vedere financiar eliminarea din turul doi din Conference League.

Omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că a pierdut în acest sezon aproximativ zece milioane de euro, pentru că echipa nu s-a calificat în faza ligii din Conference League.

Becali a explicat că marea problemă este, de fapt, diminuarea șanselor lui FCSB de a mai ajunge în Champions League în stagiunea viitoare.

„Sunt ofticat, să zicem că scoteam 8-10 milioane dacă ne calificam, problema este coeficientul, că ăla valorează 50 de milioane, dacă făceam puncte intram în cap de serie în play-off-ul Champions League”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la Play on Sport, pe VOYO.

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