După ce l-a adus pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest pentru 135 de milioane de euro, Manchester City vrea să-și întărească linia mediană cu încă o mutare importantă în această fereastră de transferuri.
Manchester City trage tare pentru un transfer de cinci stele
Englezii scriu că pe lista lui Manchester City se află Ayyoub Bouaddi, starul marocan de la LOSC Lille care este evaluat de Transfermarkt la 80 de milioane de euro.
Mijlocașul central, care are opt selecții la prima reprezentativă a Marocului, are 18 ani și este un produs al academiei lui Lille. La prima echipă joacă din 2023 și până acum a strâns nu mai puțin de 96 de apariții în toate competițiile!
City Xtra scrie că transferul lui Ayyoub Bouaddi este prioritar în actuala perioadă de mercato pentru formația dirijată de Enzo Maresca. În presa internațională s-a tot zvonit că Lille ar cere 100 de milioane de euro pentru transferul puștiului său minune.
Totuși, sursa anterior menționată a notat că Bouaddi nu simte să se despartă de Lille momentan. Acest lucru rămâne însă de văzut, în contextul în care o ofertă bună poate schimba firul narativ în orice situație în fotbal.
Recorduri Ayyoub Bouaddi
- Cel mai tânăr jucător al lui Lille într-un meci oficial: 16 ani și 3 zile, contra lui KI Klaksvik, pe 5 octombrie 2023. În același timp, a devenit cel mai tânăr fotbalist utilizat într-o competiție europeană intercluburi
- Cel mai tânăr debutant din Ligue 1 în secolul 21: 16 ani și 20 de zile. În clasamentul istoric al campionatului francez, de la sezonul 1947/48, a fost al treilea cel mai tânăr debutant
- Cel mai tânăr titular din Ligue 1 în secolul 21: 16 ani și 118 zile
- Cel mai tânăr eliminat din Ligue 1 în ultimele trei decenii
- La 17 ani și 3 zile, Bouaddi a devenit al doilea cel mai tânăr jucător cu assist în Ligue 1, după Camavinga
- A ajuns la 30 de apariții în Ligue 1 la 17 ani și 179 de zile: record pentru Lille și locul 6 în istoria competiției
- A ajuns la 50 de meciuri de Ligue 1 la 18 ani, 3 luni și 23 de zile, fiind din nou cel mai tânăr jucător al lui Lille care atinge această bornă