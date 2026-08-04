După ce l-a adus pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest pentru 135 de milioane de euro, Manchester City vrea să-și întărească linia mediană cu încă o mutare importantă în această fereastră de transferuri.

Manchester City trage tare pentru un transfer de cinci stele

Englezii scriu că pe lista lui Manchester City se află Ayyoub Bouaddi, starul marocan de la LOSC Lille care este evaluat de Transfermarkt la 80 de milioane de euro.

Mijlocașul central, care are opt selecții la prima reprezentativă a Marocului, are 18 ani și este un produs al academiei lui Lille. La prima echipă joacă din 2023 și până acum a strâns nu mai puțin de 96 de apariții în toate competițiile!

City Xtra scrie că transferul lui Ayyoub Bouaddi este prioritar în actuala perioadă de mercato pentru formația dirijată de Enzo Maresca. În presa internațională s-a tot zvonit că Lille ar cere 100 de milioane de euro pentru transferul puștiului său minune.

Totuși, sursa anterior menționată a notat că Bouaddi nu simte să se despartă de Lille momentan. Acest lucru rămâne însă de văzut, în contextul în care o ofertă bună poate schimba firul narativ în orice situație în fotbal.

Recorduri Ayyoub Bouaddi