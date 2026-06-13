Eric de Oliveira, prezentat la o echipă din Superligă! Va face parte din staff

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Pentru „Rege” urmează partidele din Liga Națiunilor împotriva Suediei, Bosniei și Poloniei. Hagi își propune, ulterior, calificarea la EURO 2028 și apoi la CM 2030 după 32 de ani de absență.

Eric de Oliveira, verdict cu privire la potențialul lui Gică Hagi

Eric de Oliveira, fost elev al lui Hagi la Viitorul Constanța, s-a pronunțat în exclusivitate pentru Sport.ro cu privire la șansele selecționerului de a-și atinge obiective.

Eric s-a arătat încrezător în potențialul fostului său antrenor, dacă este îndeplinită o condiție esențială. Trebuie evitat „obiceiul nasol” de a demite selecționerul după primele rezultate negative.

Eric: „Dacă ăsta e obiceiul nostru cultural, e un obicei nasol”

„Mie mi s-a părut destul de târzie numirea domnului Hagi. Eu personal știam că dânsul a dorit de mult timp acest lucru.

Cred că acum e mult mai pregătit decât înainte. Cred că este omul potrivit care poate să schimbe naționala României, dar are nevoie de timp. Nu după doi ani sau trei, dacă nu îi iese în Nations League, să îl dăm afară.

Dacă ăsta e obiceiul nostru cultural, e un obicei nasol și nu îi ajută pe jucători să crească. Eu cred că domnul Hagi poate să ducă naționala înapoi în locul pe care l-a meritat întotdeauna”, a declarat Eric, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Un nume important în Superligă

Cetățean al României din 2016, brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani) a fost un mijlocaș ofensiv complet la nivelul primului eșalon, fiind capabil să marcheze, să dribleze și să paseze decisiv.

El a rămas în istoria fotbalului românesc ca cel mai bun marcator din Liga 1, născut în afara granițelor țării, cu 66 de goluri.

Eric de Oliveira a câștigat Cupa și Supercupa României cu Viitorul Constanța în 2019, sub comanda lui Gică Hagi. El a mai jucat în țara noastră pentru Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu și FC Voluntari.