EXCLUSIV Ciprian Marica nu s-a ferit de cuvinte după FCSB - Auda 3-7: „Șapte ai luat!”. Cum l-a numit pe MM Stoica

Ciprian Marica nu s-a ferit de cuvinte după FCSB - Auda 3-7: „Șapte ai luat!”. Cum l-a numit pe MM Stoica Superliga
Alexandru Hațieganu
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Discursul fără menajamente al lui Ciprian Marica după FCSB - Auda 3-7. 

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Ciprian MaricaMihai StoicaFCSBSuperligaConference League
Din articol

Ciprian Marica (40 de ani) a criticat discursul lui Mihai Stoica (61), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, după eșecul 1-4 cu Auda (3-7 la general) din turul doi preliminar al Conference League. 

Ciprian Marica l-a taxat pe Mihai Stoica după FCSB - Auda 3-7

Marica l-a catalogat pe Stoica drept arogant, din cauza faptului că oficialul formației bucureștene i-a numit pe fotbaliștii clubului leton „cei mai slabi” pe care i-a întâlnit în cupele europene. 

„Aroganța asta... și după ce pierzi și îți dă șapte, continui să spui că sunt cei mai slabi pe care i-ai văzut vreodată. 

Ai luat șapte, tu continui să spui că au fost slabi? Șapte ai luat!”, a transmis Ciprian Marica, la VOYO Sport Live

Ciprian Marica

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Ciprian marica pov sport 240626
Pov sport 180626 interviu ciprian marica
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța / Foto: Captură Interviu PRO TV
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După Auda - FCSB 4-1, Mihai Stoica a răbufnit la adresa arbitrajului, fiind convins de faptul că echipa sa s-ar fi calificat, dacă dreptatea ar fi fost împărțită echitabil în manșa dublă.  

Mihai Stoica: „Sunt nemulțumit, ne-au dezavantajat arbitrii”

„Simt o dezamăgire că, ok, pot fi și sac de box, am mai fost, dar mizeriile astea îmi fac mare silă. Am spus aici, în emisiune, clar: dacă vom elimina greșelile înfiorătoare de la meciul tur și dacă vom avea un arbitraj corect, nu avem cum să nu mergem mai departe.

Cel mai mare fault în careu a fost la meciul ăla, talpă pe glezna lui Bîrligea, de roșu, și nu s-a dat nimic. Patru penalty-uri în două meciuri, nouă ni s-a scos mingea din poartă, dă-ne penalty de 3-3, așa, și nu ne scoate mingea din poartă.

Nu am avut nici arbitraj corect, nici șansa să scăpăm de greșeli... Credeți-mă, în meciurile astea am mania să contabilizez. A fost meciul 190, 190 pentru mine în cupele europene. Niciun jucător nu a făcut niște greșeli atât de mari ca acum.

Acum începe lumea. Că Baciu... cu ce e el vinovat? Tot ce s-a pregătit a fost bine, am avut ocazie după ocazie, au fost ocazii rarisime, Bîrligea a avut cinci ocazii singur cu portarul în astea două meciuri. Nu cred că e vinovat absolut nimeni din staff. Se cer demisii, care e problema? Să fim corecți, ce s-a spus, cum s-a spus, să nu scoatem din context, că ies eu prost, dar nu era așa.

Am avut ocazii, nu am reușit nici la 1-1, nici la 2-1, au fost ocazii peste ocazii. Am văzut multe echipe în Europa, acum asta e una dintre cele mai mari minciuni trăite în cariera mea. Eu îmi cunosc meseria, suporterii sunt cei care susțin echipa.

Citesc că acest club merge din rău în mai rău. În 2024-2025 am bătut recordul, 20 de meciuri în cupele europene, și ni se spune că clubul ăsta... să mă tragă de mânecă, că de asta am venit în mânecă scurtă, că am adus jucători de duzină. Suntem pe primul loc în campionat, neînvinși, 0 goluri primite.

Sunt nemulțumit, ne-au dezavantajat arbitrii, sunt foarte nemulțumit, îmi vine să strig la cer. Nu am văzut asemenea erori individuale, care să fie soluția? Nu cred că e vinovat cineva din staff. Nu se pot antrena greșelile astea de staff.

Stoica: „Arbitrul îți refuză un gol regulamentar”

La greșelile de genul ăsta, de imensitatea asta, și echipa a doua lui Auda ne bătea și ne scotea. Tu să-ți dai gol singur, unul după altul... Bineînțeles că ceva a fost greșit, dar arbitrul îți refuză un gol regulamentar, de ce să nu începi meciul la 1-0? Nu au vrut arbitrii. Este un gol după o fază perfectă, absolut nimic între Bîrligea și poartă, jucătorul lor.

Arbitrul ne-a dezavantajat. Punct. Aici s-a terminat. Eram calificați cu un arbitraj corect, asta e convingerea mea.

Patru penalty-uri, toată lumea a zis asta, verificate, recunoscute, gol valabil, cum facem cu astea? Se strâng, golul lor după un fault evident. Sunt șase faze, nu e normal. Arbitraje de genul ăsta nu s-au mai văzut niciodată. Dacă aveam arbitraj bun la retur, nu se întâmpla nimic, 1-0, 2-0 și apoi defilam.

Am avut ghinion turbat. Poate ratam patru penalty-uri, dar de ce să nu ni se dea? Era 3-3 atunci și nu ne-au dat penalty. De ce să ne scoți mingea din poartă? Cum să fie ofsaid? Când e o fază grea, poți să te păcălești. Dar nu a fost nimic”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport. 

Pierdere mare financiară pentru FCSB

Gigi Becali a fost întrebat ce înseamnă din punct de vedere financiar eliminarea din turul doi din Conference League.

Omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că a pierdut în acest sezon aproximativ zece milioane de euro, pentru că echipa nu s-a calificat în faza ligii din Conference League.

Becali a explicat că marea problemă este, de fapt, diminuarea șanselor lui FCSB de a mai ajunge în Champions League în stagiunea viitoare.

„Sunt ofticat, să zicem că scoteam 8-10 milioane dacă ne calificam, problema este coeficientul, că ăla valorează 50 de milioane, dacă făceam puncte intram în cap de serie în play-off-ul Champions League.”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la Play on Sport, pe VOYO.

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