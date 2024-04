În urmă cu șase ani, fostul internațional camerunez, cu cinci prezențe la prima reprezentativă, a demarat un proiect numit FC Nana Juniors, în care ”construiește copii pentru Liga 1” și ”oferă burse jucătorilor talentați”.

După ce a vorbit pe larg despre școala sa de fotbal într-un reportaj Sport.ro, Nana Falemi a răspuns câtorva întrebări-fulger. Fostul internațional nu s-a putut decide între Petrolul și FCSB, dar a fost categoric atunci când a fost pus să aleagă între Florin Niță și Horațiu Moldovan sau să numească naționala care se va impune la Campionatul European din Germania

Întrebări-fulger cu Nana Falemi

Fale, Petrolul sau FCSB?

Steaua și Petrolul. Amândouă sunt în sufletul meu. Amândouă, și Petrolul, și Steaua. Mai mult Steaua, pentru că am crescut de mic la Steaua. Vine Steaua, numărul unu, și Petrolul, locul doi.

Niță sau Moldovan?

Niță, sută la sută! Niță.

Cine câștigă EURO?

Germania.

Mbappe sau Haaland?

Mbappe.

Ronaldo sau Messi?

Messi.

Drăgușin sau Van Dijk?

Van Dijk.

Cariera lui Nana Falemi

Nana Falemi a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Petrolul Ploiești, AFC Steaua, FCSB, Ergotelis, FC Vaslui, Volyn Lutsk, JS Sainty, Dunărea Giurgiu și Gaz Metan Mediaș.

Pe lângă faptul că a câștigat două titluri de campion în cariera sa (unul cu AFC Steaua, unul cu FCSB), Nana Falemi a bifat cinci apariții în echipamentul naționalei Camerunului (2-0 vs. Madagascar, 0-0 vs. SUA, 1-0 vs. Columbia, 0-0 vs. Japonia și 0-3 vs. Bulgaria).