Invitat în studioul emisiunii VoyoSport Live, Bogdan Lobonț a venit cu o propunere pentru FCSB. Fostul portar al naționalei consideră că Alibek Aliev, atacantul celor de la Universitatea Cluj, ar putea reprezenta o soluție în atac pentru echipa bucureșteană.

Bogdan Lobonț i-a găsit atacant lui Gigi Becali: „De ce nu?”

„De ce nu Alibek? Nu Alibec de la Farul, tot de la Cluj!”, a spus Bogdan Lobonț la VoyoSport Live.

Până la momentul redactării acestui articol, Alibek Aliev a adunat opt apariții în toate competițiile, a marcat de trei ori și a oferit două pase decisive.

Eliminată surprinzător din turul doi preliminar al Conference League de FK Auda, FCSB ocupă primul loc în SuperLiga, cu șapte puncte, la egalitate cu Rapid, însă are un golaveraj superior.