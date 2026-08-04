EXCLUSIV Bogdan Lobonț i-a găsit atacant lui Gigi Becali: „De ce nu?”

Bogdan Lobonț i-a găsit atacant lui Gigi Becali: „De ce nu?” Superliga
SPORT.RO
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FCSB continuă să caute un atacant pentru noul sezon, iar Denis Drăguș rămâne principala țintă a lui Gigi Becali. 

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Din articol

Invitat în studioul emisiunii VoyoSport Live, Bogdan Lobonț a venit cu o propunere pentru FCSB. Fostul portar al naționalei consideră că Alibek Aliev, atacantul celor de la Universitatea Cluj, ar putea reprezenta o soluție în atac pentru echipa bucureșteană.

Bogdan Lobonț i-a găsit atacant lui Gigi Becali: „De ce nu?”

„De ce nu Alibek? Nu Alibec de la Farul, tot de la Cluj!”, a spus Bogdan Lobonț la VoyoSport Live.

Până la momentul redactării acestui articol, Alibek Aliev a adunat opt apariții în toate competițiile, a marcat de trei ori și a oferit două pase decisive.

Eliminată surprinzător din turul doi preliminar al Conference League de FK Auda, FCSB ocupă primul loc în SuperLiga, cu șapte puncte, la egalitate cu Rapid, însă are un golaveraj superior.

Pentru roș-albaștri urmează deplasarea de la Sepsi, programată luni, 10 august, de la ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. De cealaltă parte, Universitatea Cluj, aflată pe locul patru cu șase puncte, va primi vizita celor de la UTA Arad sâmbătă, 15 august, partidă ce poarte fi urmărită, de asemena, în format LIVE TEXT pe site-ul nostru.

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