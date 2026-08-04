Pițurcă a susținut că Lukic nu poate face față la FCSB din cauza presiunii, bazându-se pe modul în care a jucat atacantul bosniac la „U” Cluj.

Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României și antrenor la FCSB, a fost întrebat dacă Jovo Lukic sau Denis Drăguș ar face față la fosta campioană, în eventualitatea unui transfer.

Victor Pițurcă a văzut ce se întâmplă la FCSB și a spus-o direct: „Vor fi niște consecințe”

„(n.r. – Jovo Lukic la FCSB sau Denis Drăguș?) Sunt de acord cu Bogdan, nu e Lukic pentru o echipă ca FCSB! În primul rând, din punct de vedere psihic, fiindcă a demonstrat practic acest lucru la Craiova. Nu a reușit acolo să se impună, a fost introdus, a jucat…

El, unde a avut liniște, la Cluj, a jucat bine, a prins și echipa națională, a marcat la CM 2026, dar nu e un jucător pe stilul FCSB-ului, părerea mea”, a declarat Victor Pițurcă, la VOYO Sport Live.

Jovo Lukic, golgheter la „U” Cluj după o dezamăgire la Universitatea Craiova

Jovo Lukic a fost transferat în România, în septembrie 2024, de Universitatea Craiova de la Borac Banja Luka pentru 400.000 de euro. El a marcat doar două goluri pentru olteni în 31 de meciuri oficiale.

În vara anului trecut, Lukic a plecat liber de contract la „U” Cluj, unde a devenit golgheterul Superligii cu 18 goluri și a ajuns să înscrie pentru Bosnia la CM 2026 (în egalul 1-1 de la CM 2026 contra Canadei, din faza grupelor).