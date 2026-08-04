Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României și antrenor la FCSB, a fost întrebat dacă Jovo Lukic sau Denis Drăguș ar face față la fosta campioană, în eventualitatea unui transfer.
Victor Pițurcă, verdict despre posibilul transfer al lui Jovo Lukic la FCSB
Pițurcă a susținut că Lukic nu poate face față la FCSB din cauza presiunii, bazându-se pe modul în care a jucat atacantul bosniac la „U” Cluj.
„(n.r. – Jovo Lukic la FCSB sau Denis Drăguș?) Sunt de acord cu Bogdan, nu e Lukic pentru o echipă ca FCSB! În primul rând, din punct de vedere psihic, fiindcă a demonstrat practic acest lucru la Craiova. Nu a reușit acolo să se impună, a fost introdus, a jucat…
El, unde a avut liniște, la Cluj, a jucat bine, a prins și echipa națională, a marcat la CM 2026, dar nu e un jucător pe stilul FCSB-ului, părerea mea”, a declarat Victor Pițurcă, la VOYO Sport Live.
Jovo Lukic, golgheter la „U” Cluj după o dezamăgire la Universitatea Craiova
Jovo Lukic a fost transferat în România, în septembrie 2024, de Universitatea Craiova de la Borac Banja Luka pentru 400.000 de euro. El a marcat doar două goluri pentru olteni în 31 de meciuri oficiale.
În vara anului trecut, Lukic a plecat liber de contract la „U” Cluj, unde a devenit golgheterul Superligii cu 18 goluri și a ajuns să înscrie pentru Bosnia la CM 2026 (în egalul 1-1 de la CM 2026 contra Canadei, din faza grupelor).