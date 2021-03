Asta este MAGIA fotbalului! Fotbalistul din San Marino care isi ia concediu pentru a juca impotriva Angliei pe Wembley: "O fac din pasiune!"

Anglia va juca pe teren propriu cu San Marino in prima etapa a preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar.

Fotbalistii din San Marino se afla astfel in fata unuia dintre cele mai importante momente din cariera lor. Ei vor juca pe legendarul Wembley impotriva uneia dintre cele mai bune nationale ale planetetei in acest moment.

Este bine cunoscut faptul ca jucatorii care compun nationala statului San Marino sunt amatori, ei avand alte locuri de munca in afara terenului de fotbal.

De exemplu, Lorenzo Lunadei are 23 de ani si joaca pentru San Giovanni din campionatul intern, iar in afara terenului de fotbal este dealer la o reprezentanta auto din tara natala.

El a dezvaluit ca liga din San Marino este oprita de foarte mult timp din cauza pandemiei, asa ca a trecut o perioada destul de lunga de cand el si colegii sai de la nationala nu au mai jucat fotbal.

De asemenea, Lunadei a explicat ca isi ia concediu cateva zile atunci cand San Marino joaca in deplasare, dar face acest lucru din pasiune, iar acum este entuziasmat de meciul impotriva nationalei lui Southgate de pe Wembley.

"Suntem foarte emotionati, pentru ca vom infrunta o echipa foarte mare. Am inceput din nou sa jucam in urma cu doar cateva saptamani, deoarece fotbalul in San Marino a fost oprit mult timp din cauza pandemiei. Pana in februarie ne-am antrenat individual, deloc in grup. De doi ani lucreaza la o reprezentanta auto, full-time.

Sunt nevoit sa-mi iau zile de concediu atunci cand merg in deplasare cu echipa nationala, dar o fac din pasiune. Cu totii suntem foarte entuziasmati ca vom juca pe Wembley. Pentru mine este a treia oara cand merg la Londra sa joc impotriva Angliei", a spus Lorenzo Lunadei potrivit Daily Mail.

Toate rezumatele meciurile de joi din preliminariile Campionatului Mondial din 2022 sunt pe PRO X si WWW.SPORT.RO dupa ora 23:00.