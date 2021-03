Tatuaj UNIC pentru Stanciu! Nimeni nu s-a mai gandit sa-si deseneze asa ceva pe piele! Ce secret ascunde pe corp jucatorul Slaviei

Stanciu si-a desenat pe tibia piciorului stang un erou din animatia sa preferata din copilarie! Mijlocasul are un tatuaj cu Son Goku, eroul din seria Dragon Ball. Pana acum, l-a tinut secret. La meciuri are picioarele acoperite de jambiere si numai colegii l-au vazut.

Fostul stelist e in forma vietii lui. A marcat 8 goluri in ultimele 6 jocuri si viseaza la lucruri mari si in tricoul nationalei. Stanciu e asteptat sa fie omul momentului si la nationala pentru partidele cu Macedonia (azi, 21:45, PRO TV), Germania (duminica, 21:45, PRO TV) si Armenia (miercuri, 19:00, PRO X).



The lucky tattoo on his shin, @NicoStanciu10.

His cartoon character SONGOKU from DragonBallz. In English it means monkey king

and his special power is that he takes energy from his hands and throws it at his opponents pic.twitter.com/I22qrw222s