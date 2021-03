Ce-l mai asculta mingea! :) Ianis a iesit mai repede pe teren ca sa se JOACE ca un copil! Super imagini

Ianis s-a distrat cu mingea timp de cateva minute, in asteptarea colegilor sai. Stanciu i s-a alaturat la scurt timp, apoi Nita a aparut si el de la vestiare.

Indragostit de minge, Hagi s-a despartit cu greu de ea in momentul in care Dica i-a strans pe jucatori la centrul terenului pentru a da startul sedintei de pregatire.



When the ball listens to him @IanisHagi10 at Romania's training sesion pic.twitter.com/nX4vDGeAM5