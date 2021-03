Un fost antrenor de la FCSB mizeaza pe Florin Tanase la nationala: "Este extrem de inteligent! Este omul decisiv!"

Romania - Macedonia de Nord se joaca azi de la 21:45 in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Fostul antrenor de la FCSB Bogdan Andone il cunoaste foarte bine pe Florin Tanase de pe vremea cand au lucrat impreuna la echipa lui Gigi Becali.

In prezent antrenor la FC Voluntari, Andone a spus ca Tanase ar putea avea un rol determinant in echipa lui Radoi in cazul in care selectionorul va apela la serviciile sale, bazandu-se pe evolutiile foarte bune din acest sezon de la echipa ros-albastra.

"E un jucator care se antreneaza foarte bine, extrem de inteligent. Se apara in careul lui, recupereaza, face un travaliu foarte bun. E un jucator destul de complet, are si o lovitura buna de cap.

La meciul cu CFR a avut "smecheria" fotbalistica sa faca alunecarea respectiva, la golul de 2-0, iar reusita e practic a lui. A dat assisturi foarte bune, e un jucator decisiv pentru FCSB in momentul de fata. Cred ca e omul lor decisiv, este si capitanul echipei. Sunt convins ca daca i se va oferi sansa la echipa nationala va continua evolutiile foarte bune de la club", a spus Bogdan Andone la Digi Sport.

Florin Tanase a marcat nu mai putin de 18 goluri in acest sezon de Liga 1 in 24 de meciuri, fiind golgheterul campionatului, si a oferit si 4 pase decisive.

Fotbalistul venit de la Viitorul in 2016 in schimbul sumei de 1.5 milioane de euro se afla la cel mai bun sezon al carierei.

El a fost folosit de foarte multe ori in pozitia de atacant, in contextul in care pe rand Adrian Petre, Sergiu Bus si Ante Vukusic l-au dezamagit pe Gigi Becali.

La nationala Romaniei Tanase a bifat pana acum 5 prezente, insa nu a reusit sa inscrie niciun gol.