La asta nu se astepta nimeni! Se anunta o REVENIRE-SOC pe Anfield?! Presa din Anglia anunta mutarea pe care ar pregati-o Liverpool 

Liverpool ar incerca sa dea lovitura pe piata transferurilor.

Presa din Marea Britanie a venit cu un anunt surprinzator in cursul diminetii de joi. Liverpool ar incerca o lovitura de proportii, luand in calcul o posibila revenire a lui Luis Suarez pe Anfield, daca Salah decide sa plece.

Jurgen Klopp ar vrea sa isi intareasca atacul, iar optiunea sa ar fi un jucator cu experienta. Mai multe ziare din Marea Britanie anunta ca uruguayanul Suarez, care a jucat 133 de meciuri cu 'cormoranii' si a inscris 82 de goluri ar fi principala optiune.

Suarez este golgheterul lui Atletico Madrid in primul an de cand a semnat si ar fi fericit la gruparea lui Simeone, cu care mai are un an de contract si pare putin probabil ca va fi de acord cu o plecare.

La 34 de ani, Suarez are 19 goluri in 31 de meciuri pentru Atletico Madrid. Atacantul uruguayan a fost 'fortat' de conducerea Barcelonei sa plece in vara, dupa ce Koeman i-a dat de inteles ca nu se va baza pe el. Catalanii au primit 7 milioane in schimbul jucatorului care a marcat 195 de goluri in tricoul lor.