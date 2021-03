Reactia jucatorilor dati afara dupa ce au mers beti la antrenament! "Nu pot sa raman nepasator si sa fiu facut de rusine!"

Doi fotbalisti din Liga a 3-a de la Simleu Silvaniei au sarbatorit prea mult o victorie si s-au prezentat la antrenament "euforici".

Dupa ce clubul Sportul Simleu Silvaniei a anunta ca ii va da afara pe cei doi fotbalisti dupa ce s-au prezentat la antrenamentele echipei bauti, cei doi au facut primele declaratii referitoare la acest incident. Dupa acest incident, Bogdan Ciaca si-a cerut public scuze fata de colegi si conducere.

"Tot ce spune Mister e adevarat si imi asum. A fost o greseala din partea mea si regret. Probabil acumuland atatea frustrari si lucruri negative in ultima vreme si nu doar din cauza fotbalului am rabufnit. Vreau sa imi cer scuze public fata de Mister, conducere si colegi! Am mare incredere in Sportul Simleu si nici nu se pune problema salvarii de la retrogradare. Sunt sigur ca vor reusi. Le urez multa bafta si cele mai sincere scuze inca o data", a declarat Bogdan Ciaca, conform sportulsalajean.ro.

Totusi, Bogdan Ciaca remarca faptul ca desi isi asuma ce a facut si ii pare rau, lasa de inteles ca probleme ar fi mai multe, iar decizia aceasta poate ca a fost prea aspra. "Referitor la ce a declarat domnul George Zima, nu pot sa raman nepasator si sa fiu facut de rusine in halul acesta. Imi asum ce am facut si imi pare rau inca o data! Am gresit, dar asta a fost o singura intamplare, nu ceva ce se petrece saptamana de saptamana.

Daca conducerea nu tolereaza asa ceva, atunci ar trebui sa inceapa de la Mister, si el fiind in situatia mea de multe ori! Daca e sa accept aceste vorbe, atunci le voi accepta de la domnul Gurzau, dar niciodata de la el. Sunt multe altele ce le-as putea spune, dar nu vreau sa creez mult tam tam pe tema asta, acuma cand echipa are nevoie de liniste. Si colegul meu, Crisan Silviu are aceleasi sentimente.

Nu cautam iertare sau scuze, dar nu putem accepta sa fim facuti de rusine la nivel national de catre cineva care e in aceeasi postura ca si noi. Poate mai rau. O zi buna", a fost reactia lui Bogdan Ciaca, cel care o buna parte din acest sezon a fost si capitanul echipei din Simleu Silvaniei.

Cat despre Silviu Crisan, experimentatul fundas lateral nu a comentat prea multe pe acest subiect, rezumandu-se la urmatoarele: "Nu sunt prea multe de spus. Colegul meu a venit obosit iar eu am incercat sa ameliorez acele discutii iar acest lucru a fost luat impotriva mea. Da, este adevarat ca am sarbatorit victoria si acest lucru mi-l asum".

