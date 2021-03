Romania, subestimata de presa din Macedonia de Nord inainte de meci! "Avem cea mai buna generatie din istorie! Putem invinge!"

Romania - Macedonia de Nord se joaca azi de la 21:45 in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Inceputul preliminariilor ii aduce Romaniei un adversar incomod, care s-a calificat la EURO 2020 si conform presei locale, aflat la cea mai buna generatie din istorie.

"Macedonia are cea mai buna generatie din istorie, iar acum trebuie sa demonstreze ca poate ajunge si la Mondial. Meciul din aceasta seara, contra Romaniei, este momentul oportun pentru jucatori sa demonstreze ca se pot ridica la un asemenea nivel. Calificarea la Euro 2020 nu trebuie sa ne faca sa uitam de Cupa Mondiala. Fiecare punct este crucial in aceasta grupa, una foarte echilibrata. Atmosfera este foarte buna in cadrul echipei, astfel ca trebuie sa mergem toti spre Qatar!", scrie publicatia Ekipa.

Adversara tricolorilor este o enigma pentru multi iubitori ai fotblului autohton, dar jucatorii condusi de Mirel Radoi nu trebuie sa faca aceeasi greseala pe care o fac fanii nationalei si sa desconsidere echipa Macedoniei de Nord. Cu jucatori precum Enis Bardhi( Levante), Goran Pandev( Genoa), Ilija Nestorovski( Udinese), Elijif Elmas (Napoli), Ezgjan Elioski( Leeds), Stefan Ristovski sau Arjian Ademi (ambii Dinamo Zagreb), acestia chiar au o generatie de "aur" si pot pune probleme majoritatea echipelor din Europa.

Calificarea la EURO 2020 nu este intamplatoare, iar aceasta trebuie sa stea drept exemplu pentru puterea pe care adversarii Romaniei o au, dar mai ales moralul si increderea de care jucatorii macedoneni dispun pot fi cu adevarat batai uriase de cap pentru tricolori.