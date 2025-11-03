Curg veștile bune pentru Laurențiu Reghecampf, după ce, în primele sale două luni la Al-Hilal Omdurman (Sudan), românul a fost „luat la șuturi“, ba de presa locală, ba de fanii care au inițiat o campanie online pentru demiterea sa!

Acum însă, „Reghe“ și-a consolidat locul pe bancă, odată cu calificarea echipei în grupele Champions League. Performanța obținută a fost pusă în pericol, după contestația depusă de Police FC (Kenya), după cum Sport.ro a explicat aici. Acum însă, s-au risipit emoțiile pentru Al-Hilal Omdurman. Pentru că, potrivit presei din Sudan, Confederația Africană de Fotbal (CAF) a respins oficial memoriul depus de formația din Kenya și a confirmat că echipa lui Reghecampf va evolua în grupele Champions League.

Reghecampf joacă în Rwanda!

Confirmarea deciziei CAF a venit și după ce au fost publicate urnele valorice, pentru tragerea la sorți de astăzi, în urma căreia vorm afla grupele Ligii Campionilor Africii.

Aici, Al-Hilal Omdurman a fost pusă în urna a 2-a, după cum se poate vedea mai jos:

*Prima urnă: Al-Ahly (Egipt), Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), Esperance (Tunisia), Berkane (Maroc)

*Urna a 2-a: Simba (Tanzania), Pyramids (Egipt), Al-Hilal (Sudan), Young Africans (Tanzania)

*Urna a 3-a: Atletico Petroleos (Angola), AS Far (Maroc), MC Alger (Algeria), Rivers Utd (Nigeria)

*Urna a 4-a: Kabylie (Algeria), Stade Malien (Mali), FC Saint Eloi Lupopo (Congo), Power Dynamos (Zambia)

Partidele din faza grupelor vor începe de pe 21/22 noiembrie și vor continua până pe 13/14 februarie 2026. Apoi, primele două clasate din fiecare serie vor avansa, în sferturi.

În condițiile în care Al-Hilal Omdurman e o echipă care „se mută cu cortul“, fiind fără avantajul terenului propriu și fără un campionat intern în care să evolueze – explicația a oferită de Sport.ro aici – echipa lui Reghecampf a ajuns acum în... Rwanda!

În acest sezon, elevii lui „Reghe“ vor evolua în întrecerea fotbalistică din Rwanda, după ce, anul trecut, Al-Hilal Omdurman a evoluat în campionatul din Mauritania.

Chiar Reghecampf a cerut ca, în această lună, formația sa să bifeze cel puțin două partide în campionatul din Rwanda – care a început deja -, tocmai pentru ca elevii săi să aibă meciuri în picioare, în vederea participării în Champions League.

