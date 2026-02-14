Sportivii Daniel Cacina şi Mihnea Spulber nu au reuşit, sâmbătă, să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare, la Jocurile Olimpice de iarnă.

Daniel Cacina a efectuat o săritură de 117,0 metri, pentru care a primit 95,4 puncte, iar Mihnea Spulber a sărit 99,5 metri, acumulând 60,6 puncte.

“Rezultatele nu le-au permis calificarea în manşa a doua, însă simplul fapt că au concurat la acest nivel, pe scena olimpică, este o etapă importantă în parcursul lor”, notează FR de Schi Biatlon.

Potrivit olympics.com, Cacina s-a clasat pe locul 46, iar Spulber pe locul 49. Unul dintre sportivi participanţi, austriacul Daniel Tschofenig, a fost descalificat.

După disputarea manşei a doua, medalia de aur i-a revenit slovenului Damen Prevc, japonezul Ren Nikaido a câştigat argintul, iar polonezul Kacper Tomasiak a obţinut bronzul.

news.ro