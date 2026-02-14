Cristi Chivu (45 de ani) are un parcurs bun pe banca lui Inter Milano în sezonul 2025-2026, dominând Serie A cu 19 victorii în 24 de etape. Parcursul echipei nerazzurre l-a impresionat până și pe marele rival Alessandro Del Piero.

Prezent în studioul Sky Sport pentru a analiza duelul dintre Inter și Juventus, fostul „decar” torinez a recunoscut superioritatea echipei conduse de tehnicianul român, despre care afirmă că a gestionat perfect situația.

„La început, în privința lui Spalletti existau ceva dubii. În vară, printre altele, se vorbea despre Inter după refuzul lui Fabregas... Una dintre forțele lui Inter astăzi este faptul că reușește să pună piesele la locul lor, mă refer și la conducere. Dacă ai posibilitatea să te organizezi din timp și să găsești soluții, faci treabă bună. Iar apoi Chivu a fost la înălțime, pentru că această Inter face demonstrații de forță mai importante decât anul trecut. Acum sper să mai piardă niște puncte, altfel campionatul nu se mai redeschide. Toate astea fără să câștige meciurile directe... Oricum, sunt ani buni de când nu s-a mai întâmplat ca Inter să aibă cel mai bun lot”, a spus Del Piero, potrivit TMW.

Elogii pentru Lautaro și Yildiz

Del Piero a analizat și duelul de la distanță dintre starurile celor două echipe, Lautaro Martinez și turcul Kenan Yildiz, pe care îl vede drept urmașul său la Juventus.

„Lautaro e un număr 9 din toate punctele de vedere, de-a lungul anilor a găsit și capacitatea de a profita de moment. El și Yildiz se aseamănă la mentalitate, sunt doi băieți umili care știu ce vor, încearcă să se îmbunătățească și se pun singuri sub semnul întrebării. Pentru turc, alegerea de a lua tricoul cu numărul 10 a fost importantă, le spune celorlalți că, în ciuda vârstei fragede, el este prezent. Are în repertoriu un echilibru care face diferența și tocmai asta contează, mai ales că în Serie A de astăzi nu mai există așa ceva. Cu aceste gesturi, el câștigă acea jumătate de metru în fața adversarilor, un lucru fundamental în unele meciuri”, a mai transmis Del Piero.