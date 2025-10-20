Cine ar fi zis că Al-Hilal Omdurman e o formație care trezește un interes atât de mare printre iubitorii fotbalului din Africa?

Cine urmărește presa din Sudan, odată cu sosirea lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani) la cea mai iubită gruprare din această țară, vede cum fiecare partidă a „albaștrilor“ declanșează un val uriaș de reacții, opinii și editoriale în presa locală.

În primele sale două luni, la Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ a fost, pur și simplu, „sfâșiat“ de criticii săi, în multe momente. Ce-i drept, jocul a fost slab, iar rezultatele sub așteptări, chiar dacă vorbim despre o grupare din Sudan.

Acum însă, Al-Hilal Omdurman e la un pas de grupele Champions League. Pentru că a învins Police FC (Kenya), în prima manșă din turul 2 preliminar, scor 1-0. Returul e programat pentru 24 octombrie, la Benghazi (Libya), în condițiile în care Al-Hilal are un mare dezavantaj din cauza situației din Sudan.

Reghecampf, apărat cu dinții într-un moment rar

Vestea bună pentru „Reghe“ e că, după succesul cu Police Kenya de săptămâna trecută, opinia publică s-a îmbunătățit un pic în privința sa. Dovadă și faptul că au prins glas și susținătorii săi din presa locală. Printre ei, jurnalistul Muhammad Abdul Majeed. Acesta a publicat un editorial amplu, în care a analizat câteva decizii tactice ale tehnicianului român, în ciuda unor critici.

„Reghecampf e pescar, cumva? E instalator? E un om fără nicio legătură cu fotbalul? Nu! Reghecampf e un mare antrenor cu o experiență vastă la nivel internațional. Noi, ca jurnaliști, punem lupa pe niște greșeli și le tot mărim, de parcă ar fi fatale, de-a dreptul. Cazul Ousmane Diouf, de exemplu. S-a tot scris că face multe greșeli. S-a pus o presiune imensă pe Reghecampf, pentru ca Diouf să fie scos din echipă. Dacă s-ar lua după ce scrie presa și ce spun oamenii pe rețelele sociale, atunci Reghecampf n-ar mai folosi niciun jucător. Pentru că n-ar avea nici măcar unul care să nu greșească niciodată! Într-adevăr, Diouf face și greșeli, dar atât Reghecampf, cât și predecesorul său, congolezul Florent Ibengé, s-au bazat pe el. Semn că, cel puțin în viziunea lor, Diouf, așa cum e el, e peste alți jucători pentru poziția de fundaș central. Iar noi, ca oameni de presă, trebuie să acceptăm acest lucru“, a scris ziaristul arab.

„L-a făcut cel mai bun jucător ofensiv al echipei“

În continuarea analizei sale, Muhammad Abdul Majeed a luat la puricat cazul titularizării unui alt fotbalist contestat, aripa Adama Coulibaly.

„Altă decizie luată de Reghecampf, care a insistat cu Coulibaly în primul 11, dovedește că e un antrenor bun care știe ce face. Reghecampf a avut mai multe soluții pentru acest post de aripă. Și, totuși, a insistat cu Coulibaly, forțat și de faptul că mai mulți dintre concurenții săi pe post au tot fost convocați la echipa națională. La ora actuală, datorită lui Reghecampf, Coulibaly e cel mai bun jucător ofensiv de la Al-Hilal Omdurman“, a subliniat jurnalistul sudanez.

Concluzia lui Muhammad Abdul Majeed, un vot mare de încredere pentru tehnicianul român de 50 de ani: „Reghecampf știe ce face la Al-Hilal. E un foarte bun tactician și atent la detalii. Se vede că n-a pierdut timpul, de când a preluat echipa. E cazul să nu mai punem presiune pe el, fiindcă, treptat, rezultatele vor fi și mai bune“.

