Acum, la Al-Hilal Omdurman, formație pe care Laurențiu Reghecampf a preluat-o din august, se prefigurează un astfel de caz. Pentru că, după ce a obținut calificarea în grupele Champions League, pentru a 7-a oară la rând, gruparea sudaneză s-a trezit cu un dosar la Confederația Africană de Fotbal!

Fotbalul african e un izvor nesecat al unor cazuri în care, din cauza unor erori administrative, munca unor echipe s-a dus pe apa sâmbetei.

Echipa din Kenya a semnalat un caz grav

Vinerea trecută, Al-Hilal Omdurman a trecut de Police FC (Kenya), în turul II preliminar Champions League. Echipa lui Reghecampf a câștigat ambele manșe: 1-0 în Kenya, 3-1 în Benghazi (Libia), în condițiile în care sudanezii nu pot juca acasa din cauza situației țării.

Imediat după meciul retur, oficialii celor de la Police FC au depus o contestație, la Confederația Africană de Fotbal. Ei susțin că Al-Hilal Omdurman a folosit trei fotbaliști fără drept de joc!

Cum își argumentează cei din Kenya contestația? Ei susțin că, în vară, Al-Hilal Omdurman a înregistrat un număr de 13 jucători străini deși, potrivit regulamentului, avea dreptul la doar 10 noi legitimări ai unor jucători aduși de afară.

Clubul Police FC i-a și nominalizat pe cei trei jucători care, teoretic, n-ar fi trebuit să evolueze în dubla din turul II preliminar:

*Portarul Soufian Farid Ouédraogo (Burkina Faso)

*Fundașul stânga Ernest Luzolo (DR Congo)

*Atacantul Sunday Damilare Adetunji (Nigeria), care a și înscris de două ori, în partidele cu Police FC.

„La Al-Hilal Omdurman sunt niște trișori! Dar vor plăti pentru ce au făcut“, au transmis oficialii formației din Kenya.

Al-Hilal Omdurman a minimalizat cazul și s-a apărat

Cum acest scandal a provocat un „cutremur“ în fotbalul african, iar cazul e analizat acum de confederația continentală, Al-Hilal Omdurman a ținut să aibă o reacție, într-o tentativă de a-și liniști fanii.

Sudanezii susțin că unii dintre jucătorii străini, pe care i-au legitimat în vară, au primit cetățenia sudaneză. Și, drept urmare, nu pot fi trecuți pe lista stranierilor.

Problema e că, din ce a scris presa africană, apărarea sudanezilor prezintă niște fisuri. Pentru că, potrivit spuselor celor de la Al-Hilal Omdurman, ar fi fost naturalizați doi jucători care n-au îndeplinit condițiile prevăzute de regulament.

Vorbim despre nigerianul Adetunji (foto sus) și congolezul Ebuela. Nici unul dintre ei n-a stat cinci ani, în Sudan, pentru a putea fi naturalizat deja!

În aceste condiții, echipa lui Reghecampf „tremură“, în așteptarea verdictului Confederației Africane de Fotbal.

