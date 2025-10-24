Deși mutarea sa în Sudan, la Al Hilal Omdurman, a fost privită cu scepticism de mulți, tehnicianul român a reușit o performanță extraordinară. Reghe tocmai și-a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor Africii, cea mai prestigioasă competiție inter-cluburi de pe continent.



Victoria a venit în ultimul tur preliminar, unde Al Hilal a înfruntat formația FC Police din Kenya.



Dublă victorie și bilete asigurate

Elevii lui Reghecampf au tranșat calificarea printr-o dublă victorie. După ce s-au impus la limită în manșa tur, scor 1-0, în deplasare, echipa tehnicianului român a gestionat perfect și returul de pe teren propriu.



Al Hilal Omdurman a câștigat meciul decisiv cu 3-1, obținând calificarea în grupe cu un scor general confortabil, 4-1.



Astfel, deși alegerea sa de a semna în Sudan în luna august a fost considerată una curioasă. Reghecampf demonstrează că poate face performanță și a atins deja un obiectiv major la noua sa echipă. Antrenorul român avea deja experiență în fotbalul african, după mandatul din Tunisia, de la Esperance Tunis.

