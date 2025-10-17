Rezultat excelent pentru Reghecampf! Ce a făcut echipa lui în Liga Campionilor Africii

Rezultat excelent pentru Reghecampf! Ce a făcut echipa lui &icirc;n Liga Campionilor Africii Fotbal extern
Echipa lui Laurențiu Reghecampf a jucat prima manșă din play-off-ul din Liga Campionilor Africii.

Al-Hilal Omdurman s-a impus în fața lui Police FC din Kenya, scor 1-0, într-un meci jucat în deplasare din play-off-ul din Liga Campionilor Africii.

Formația lui Reghecampf, favorită la calificarea în grupele Ligii Campionilor Africii

Al-Hilal Omdurman a câștigat meciul tur grație golului marcat de Adama Coulibaly în minutul 20.

În urma acestui rezultat, Al-Hilal Omdurman devine favorită la calificarea în grupele Ligii Campionilor Africii, ceea ce ar reprezenta o performanță a antrenorului român.

Meciul retur cu formația din Kenya va avea loc vineri, pe 24 octiombrie, de la ora 19:00 (ora României).

Laurențiu Reghecampf se află pe banca echipei din Sudan din august 2025.

CAF a decis: Police FC – Al-Hilal Omdurman cu porțile închise

Pe măsură ce trec orele, apar noi informații despre dezastrul de la funeraliile lui Raila Odinga, fost prim-ministru al Keniyei. Potrivit BBC, cel puțin trei oameni și-au pierdut viețile, după ce forțele de ordine au tras în mulțime pe stadionul „Nyayo“, cel care va găzdui, astăzi (ora 15.00), meciul Police FC – Al-Hilal Omdurman din turul 2 preliminar Champions League.

Imediat după aceste incidente, Confederația Africană de Fotbal (CAF) a luat o prima decizie: antrenamentul oficial al celor de la Al-Hilal Omdurman, care ar fi trebuit să fie condus de „Reghe“ ieri, a fost anulat. Mai mult decât atât, brigada de arbitri, care ar fi trebuit să facă o inspecție a arenei, a fost nevoită să-și anuleze vizita, după incidentele petrecute, ieri.

Chiar dacă, la un moment dat, s-a vorbit despre amânarea meciului Police FC – Al-Hilal Omdurman, cel puțin pentru 24 de ore, acest scenariu a ieșit din discuție. În primul rând, pentru că sudanezii s-au opus vehement.

Decizia finală, în privința jocului, tocmai a fost luată. Confederația Africană de Fotbal (CAF) a anunțat că prima manșă din turul 2 preliminar Champions League se va juca pe „Nyayo National Stadium“, conform programării, însă cu porțile închise.

Așadar, de la ora 15.00, Laurențiu Reghecampf va disputa primul meci din această dublă care îi va decide viitorul, la Al-Hilal Omdurman. Returul e programat pentru 24 octombrie, la Benghazi (Libya), în condițiile în care gruparea din Sudan e lipsită de avantajul terenului propriu din motivele explicate de sport.ro aici.

Dacă va rata calificarea după această dublă, „Reghe“ riscă demiterea, la doar trei luni după numirea sa, la Al-Hilal Omdurman!

