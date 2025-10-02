Umilință supremă pentru „Reghe“: s-a aflat cu cine vor să-l înlocuiască arabii

Amir Kiarash
Chiar dacă a fost reconfirmat în funcție, pentru încă 23 de zile, Laurențiu Reghecampf continuă să fie atacat virulent în presa din Sudan.

La cât de criticat e Laurențiu Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, ai impresia că această echipă era „abonată“ la trofeul Champions League până la venirea românului pe bancă și doar această numire a stricat treaba!

În realitate, Al-Hilal Omdurman provine dintr-o țară aflată într-o situație catastrofală, Sudan, iar ce a publicat Sport.ro aici redă, parțial, imaginea unui dezastru de neconceput în Europa. În loc să fie bucuroși, totuși, că un antrenor european a acceptat să lucreze, la Al-Hilal Omdurman, care poate fi catalogată oricum, numai o echipă atractivă nu, localnicii continuă să-l ia „la șuturi“ pe Laurențiu Reghecampf.

Ce-i drept, nici românul nu și-a făcut mulți prieteni la echipă, după cum Sport.ro a arătat aici. Din contră! Și, totuși, volumul de critici pare a fi mult prea mare, mai ales că vorbim despre un tehnician aflat în funcție doar de 2 luni.

„Cine l-a găsit pe șomerul ăsta?!“

În acest context, jurnalistul sudanez, Yaqoub Haj Adam, tocmai a lansat și el un atac virulent, la adresa lui „Reghe“. Mai jos, redăm câteva pasaje din editorialul său devastator la adresa românului:

*Criticile la adresa lui Reghecampf au atins deja un nivel insuportabil. E clar: omul a eșuat! A făcut din Al-Hilal, o echipă cu milioane de suporteri, o forță în Africa, o formație demnă de ligile inferioare. 

*Nu știm adevărul despre acest Reghecampf… Oare de unde a venit acest antrenor șomer, care a fost dat afară de la mai toate echipele pe care le-a antrenat?!

*După două luni cu Reghecampf, Al-Hilal e o formație lipsită de personalitate, de identitate. La fel cum era și pe finalul mandatului lui Florent Ibengé (n.r. – predecesorul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman). Nu s-a schimbat nimic! Nicio urmă de fotbal modern. Așadar, care e rolul lui Reghecampf, adus cu surle și trâmbițe de conducere și scos din șomaj?!

*Fanii au tot dreptul să fie furioși. Cu Reghecampf în frunte, Al-Hilal nu va ajunge nicăieri.

Antrenorul pe care „Reghe“ tocmai l-a învins, dorit în locul său!

Chiar dacă a fost reconfirmat în funcție pentru moment, Laurențiu Reghecampf stă, în continuare, cu sabia deasupra capului. Mai ales că presa arabă tocmai a înaintat numele posibilului înlocuitor pentru tehnicianul român. 

Vorbim despre brazilianul Heron Ferreira (foto sus, 67 de ani). Ca o ironie a sorții, acesta tocmai a fost învins de Reghecampf, în turul I preliminar Champions League. Aici, echipa românului a obținut calificarea în fața celor de la Jamus (Sudanul de Sud), după 0-0 în tur și 1-0 în retur.

Heron Ferreira e luat în calcul, pentru înlocuirea lui Reghecampf, fiindcă are o experiență bogată în fotbalul african. Și a mai fost, la Al-Hilal Omdurman, în perioada 2006-2008, când a câștigat campionatul de trei ori.

„Reghecampf, trezește-te!“: viralul zilei, în Sudan, umilitor pentru fostul antrenor al FCSB-ului
Prima decizie a lui Reghecampf, în fața furiei fanilor: arabii, fără cuvinte!
Reghecampf, alt scandal imens în Sudan: „Ia bani de acolo!“
Zeljko Kopic anunță o revenire importantă la Dinamo: ”Ne bazăm pe el! Mâine va face parte din lot”
Șansă ratată pentru Steaua! ”Militarii” puteau obține în sfârșit dreptul de promovare, dar prețul exagerat a blocat negocierile
Un fost antrenor din Superliga, dezvăluiri șocante: ”I-am dat în judecată civil, urmează să fac plângere penală. Și-au bătut joc de mine”
Nebunie curată! La câte goluri a ajuns ”bestia” Erling Haaland în UEFA Champions League
Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”
Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de îngrijiri

Revenire de senzație în fotbalul românesc: ”Asta vrea să facă”

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"

Ce se întâmplă cu Valentin Ceaușescu? Două legende ale Stelei au reacționat după vestea că ar fi grav bolnav



Șansă ratată pentru Steaua! ”Militarii” puteau obține în sfârșit dreptul de promovare, dar prețul exagerat a blocat negocierile
Zeljko Kopic anunță o revenire importantă la Dinamo: ”Ne bazăm pe el! Mâine va face parte din lot”
Un fost antrenor din Superliga, dezvăluiri șocante: ”I-am dat în judecată civil, urmează să fac plângere penală. Și-au bătut joc de mine”
Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”
”Edgar Davids” din România poate fi următorul transfer de la FCSB: ”E deschis dialogul cu domnul Becali”
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“, altă problemă în Sudan: „Are două variante“
„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi
stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

