Umilință supremă pentru „Reghe“: s-a aflat cu cine vor să-l înlocuiască arabii

La cât de criticat e Laurențiu Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, ai impresia că această echipă era „abonată“ la trofeul Champions League până la venirea românului pe bancă și doar această numire a stricat treaba!

În realitate, Al-Hilal Omdurman provine dintr-o țară aflată într-o situație catastrofală, Sudan, iar ce a publicat Sport.ro aici redă, parțial, imaginea unui dezastru de neconceput în Europa. În loc să fie bucuroși, totuși, că un antrenor european a acceptat să lucreze, la Al-Hilal Omdurman, care poate fi catalogată oricum, numai o echipă atractivă nu, localnicii continuă să-l ia „la șuturi“ pe Laurențiu Reghecampf.

Ce-i drept, nici românul nu și-a făcut mulți prieteni la echipă, după cum Sport.ro a arătat aici. Din contră! Și, totuși, volumul de critici pare a fi mult prea mare, mai ales că vorbim despre un tehnician aflat în funcție doar de 2 luni.

„Cine l-a găsit pe șomerul ăsta?!“

În acest context, jurnalistul sudanez, Yaqoub Haj Adam, tocmai a lansat și el un atac virulent, la adresa lui „Reghe“. Mai jos, redăm câteva pasaje din editorialul său devastator la adresa românului:

*Criticile la adresa lui Reghecampf au atins deja un nivel insuportabil. E clar: omul a eșuat! A făcut din Al-Hilal, o echipă cu milioane de suporteri, o forță în Africa, o formație demnă de ligile inferioare.

*Nu știm adevărul despre acest Reghecampf… Oare de unde a venit acest antrenor șomer, care a fost dat afară de la mai toate echipele pe care le-a antrenat?!

*După două luni cu Reghecampf, Al-Hilal e o formație lipsită de personalitate, de identitate. La fel cum era și pe finalul mandatului lui Florent Ibengé (n.r. – predecesorul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman). Nu s-a schimbat nimic! Nicio urmă de fotbal modern. Așadar, care e rolul lui Reghecampf, adus cu surle și trâmbițe de conducere și scos din șomaj?!

*Fanii au tot dreptul să fie furioși. Cu Reghecampf în frunte, Al-Hilal nu va ajunge nicăieri.

