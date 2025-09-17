Laurențiu Reghecampf începe să aibă o problemă reală, în Africa. Ce i s-a întâmplat, în Tunisia, e urmat acum de un scandal monstru, în Sudan.

În luna martie, mandatul lui „Reghe“, la Esperance Tunis, s-a încheiat brusc, deși românul avea rezultate excelente, cu doar două înfrângeri în 24 de meciuri! La vremea respectivă, nimeni n-a înțeles de ce arabii s-au debarasat, în mod brutal, de un tehnician de succes, care câștigase și Supercupa. S-a „șoptit“ însă că, în spatele demiterii lui Reghecampf au stat motive extra fotbalistice, fără legătură directă cu rezultatele sale, care au fost pozitive.

Din păcate pentru antrenorul român, acum aceste speculații revin în actualitate. Pentru că, după pierderea finalei în Cupa CECAFA, el a ajuns în mijlocul unui scandal monstru. Jurnaliștii din Sudan au oferit, pe larg, detalii despre ce s-a întâmplat în cantonamentul lui Al-Hilal Omdurman din Dar es Salaam (Tanzania), în zilele premergătoare finalei. Informațiile arabilor sunt devastatoare și deja îl pun pe Reghecampf sub o presiune sufocantă, în Sudan.

Reghecampf, nopți albe în cantonament, certuri cu jucătorii

La o zi după înfrângerea cu Singida Black Stars din Tanzania, scor 1-2, jurnalistul Mutasim Mohamed a venit cu o serie de dezvăluri explozive despre ce se întâmplă în interiorul lotului de la Al-Hilal Omdurman din cauza lui Reghecampf.

„O situație explozivă s-a creat, la Al-Hilal, pe durata cantonamentului din Tanzania. Noi avem aceste detalii de câteva zile, însă am preferat să nu le publicăm înaintea finalei cu Singida Black Stars din dorința de nu pune gaz pe foc înaintea unui meci atât de important. Din păcate, criza cauzată de antrenorul Reghecampf, oricum, a afectat echipa, în această finală“, a notat jurnalistul arab.

Mai departe, Mutasim Mohamed a detaliat problemele uriașe care există, la această oră, la Al-Hilal Omdurman.

„Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului. Asta din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful. Reghecampf are o problemă cu localnicii. E un arogant și e convins că oamenii din jurul echipei, care sunt din Sudan, trebuie să fie îndepărtați sau marginalizați. Așa se explică și faptul că secundul său din acte, Khaled Bakhit, n-are niciun cuvânt de spus. De când a ajuns la echipă, Reghecampf n-a cerut nici măcar o dată părerea lui Bakhit, deși acesta cunoaște foarte bine lotul lui Al-Hilal“, a dezvăluit jurnalistul din Sudan.

În continuarea dezvăluirilor sale, Mutasim Mohamed a povestit că, în cadrul cantonamentului din Tanzania, „Reghe“ a avut un comportament inadecvat și în afara terenului.

„În mai multe rânduri, Reghecampf și apropiații săi au făcut nopți albe în cantonament, cu petreceri și cu băutură. Jucătorii au fost, pur și simplu, șocați, când au văzut ce face antrenorul. Oricum, sunt deja probleme mari în vestiar. Pentru că, în ultimele săptămâni, Reghecampf a <<reușit>> să aibă conflicte cu mai mulți jucători. Steven Ebuela, Emad Alsini și portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein sunt toți deja în conflict cu acest antrenor“, a povestit ziaristul arab.

„Reghecampf, un iresponsabil!“

Din păcate pentru Laurențiu Reghecampf, dezvăluirile lui Mutasim Mohamed sunt susținute și chiar dezvoltate de un alt jurnalist din Sudan, Mohammed Al-Jazouli. Acesta, la rândul său, a oferit detalii despre situația explozivă de la Al-Hilal Omdurman.

„Laurențiu Reghecampf, prin comportamentul său iresponsabil, e vinovat pentru ce s-a întâmplat în finala pierdută cu Singida Black Stars. Din cauza conflictului său cu portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein, pe teren a fost trimis Farid Ouédraogo, un goalkeeper ieșit din formă și cu kilograme în plus. Mai grav e că, înaintea meciului, Reghecampf nu a analizat adversara din finala. Oamenii din interiorul clubului ne-au spus că antrenorul român n-a vizionat nici măcar un meci jucat de formația din Tanzania! Așa se și explică faptul că jucătorul cel mai periculos de la Singida Black Stars, Clatous Chama, și-a făcut de cap pe teren“, a notat Mohammed Al-Jazouli.

Concluzia jurnalistului sudanez, îngrijorătoare pentru Reghecampf: „Viitorul sună rău pentru Al-Hilal cu acest antrenor iresponsabil și arogant, convins că toți localnicii trebuie să fie îndepărtați. Al-Hilal e pe cale să-și piardă identitatea și înfrângerea din finala CECAFA e doar un prim semn rău pentru ce va urma cu Reghecampf în frunte“.

