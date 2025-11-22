Lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine pentru Laurențiu Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman.

Dacă în primele sale două luni, la această formație, românul a trăit cu sabia deasupra capului, fiind luat „la șuturi“ de fani și de mass-media, între timp, situația s-a îmbunătățit radical. Iar asta datorită rezultatelor. Mai întâi, a fost calificarea în grupa de Champions League, iar ieri a venit debutul victorios aici, în meciul cu MC Alger (Algeria), scor 2-1.

După acest succes, Laurențiu Reghecampf a mărturisit că alegerea orașului Kigali din Rwanda, pentru partidele considerate pe teren propriu, s-a dovedit a fi o decizie excelentă până în acest moment.

„Rwanda mi-a depășit toate așteptările“

Gonită din Sudan, unde situația e catastrofală din toate punctele de vedere, după cum Sport.ro a arătat aici, Al-Hilal Omdurman a ajuns, în acest sezon, în Rwanda. Asta după ce, în campania precedentă, a evoluat în campionatul din Mauritania.

Pentru Reghecampf, orașul Kigali e deja în topul preferințelor sale.

„Aici, avem toate condițiile de care avem nevoie pentru a juca fotbal. Avem un stadion incredibil (n.r. – arena Amahoro, de 45,508 locuri). Jucătorii noștri s-au obișnuit de trei ani să joace în afara țării. Desigur, nu e același lucru, ca atunci când joci pe teren propriu, în fața fanilor tăi. Dar fix această situație trebuie să ne motiveze, ca să jucăm și mai bine, cu gândul la fanii care ne văd meciurile la televizor. E o situație foarte dificilă. Nu e ușor să fii departe de țara ta de atâția ani“, a spus „Reghe“.

După succesul obținut, în Rwanda, cu MC Alger, pentru Al-Hilal Omdurman vor începe și partidele din campionatul intern din această țară.

„Jucătorii mei, în acest moment, au nevoie de meciuri oficiale, în afara celor din Champions League. De asta am și venit în Rwanda. Pentru că am putut să înscriem echipa în campionatul intern. Apoi, condițiile de pregătire din Rwanda au fost exact cele pe care noi le căutam. Aici, terenurile, inclusiv cele de antrenament, sunt excelente. Aici, în Rwanda, am descoperit o țară minunată. Recunosc, nu mă așteptam la așa ceva. E pentru prima dată când ajung în Rwanda. Oamenii sunt deosebit de amabili, iar noi avem tot ce ne trebuie pentru a juca fotbal“, a completat Reghecampf.

