Tehnicianul român, care în prezent se află pe banca lui Al-Hilal Omdurman, va încasa o sumă importantă după ce FIFA i-a dat câștig de cauză în procesul privind rezilierea unilaterală a contractului.



Reghecampf a semnat cu Esperance în noiembrie 2024, iar startul său în Tunisia a fost unul solid, cu 16 victorii, șase remize și doar două înfrângeri. Cu toate acestea, în martie 2025, clubul a decis să îl demită brusc, fără o justificare clară, iar antrenorul a primit doar o scrisoare de reziliere.



Convins că decizia a fost abuzivă, Reghecampf a apelat la FIFA, cerând plata integrală a salariilor până la finalul contractului, care era valabil până în vara lui 2026. Românul avea un salariu lunar de 35.000 de euro în Tunisia.



Laurențiu Reghecampf va încasa o mică avere



Decizia a venit rapid. Esperance Tunis este obligată să îi achite lui Reghecampf suma de 470.000 de euro, echivalentul contractului rămas. În plus, colaboratorii săi, Viorel Dinu (secund) și Dan Zdrîncă (antrenor cu portarii), vor primi câte 108.000 de euro, informează Golazo.



Reghecampf solicitase și 105.000 de euro despăgubiri morale, invocând că deicizia l-a împiedicat să participe la Campionatul Mondial al Cluburilor, însă această cerere a fost respinsă.



De cealaltă parte, conducerea lui Esperance susține că ar fi existat un acord verbal privind o despărțire amiabilă, conform căruia antrenorul ar fi urmat să primească doar două salarii compensatorii. Clubul anunță că va contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

