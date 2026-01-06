FOTO Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă „muribundă“

Tehnicianul de 54 de ani s-a întors în Saudi Pro League, unde a mai lucrat la Al-Shabab Riad și Al-Raed.

Un pic peste jumătate de an a stat Marius Șumudică fără angajament, după despărțirea de Rapid, în mai 2025. Începând de ieri, fostul atacant a fost numit, în mod oficial, la Al-Okhdood, ocupanta locului 17 din 18 în prima ligă saudită.

Noua echipă a tehnicianului român a mai avut legături cu fotbalul românesc, în ultimii ani. Spre exemplu, aici au jucat Andrei Burcă și Florin Tănase, în sezonul 2023-2024, cel în care Al-Okhdood s-a salvat, în extremis, de la retrogradare. Atunci, echipa s-a clasat pe prima poziție de deasupra liniei, la un punct de Abha, care a picat cu Tătărușanu în poartă.

Explicația arabilor pentru numirea lui Șumudică: „A promis salvarea de la retrogradare“

Și în sezonul trecut, Al-Okhdood a terminat pe 15 din 18, la un singur punct de primul loc care a dus în eșalonul secund.

Acum însă, salvarea ține de un veritabil miracol fotbalistic! Pentru că arabii sunt pe penultima poziție a ierahiei din Saudi Pro League, cu o singură victorie în 12 partide. Vestea bună e că Al-Okhdood e la doar trei puncte de locul 15, cel pe care s-a clasat în ultimele două stagiuni și care i-a permis să joace, în continuare, în prima ligă.

Potrivit presei saudite, fix asta ar fi promis și Marius Șumudică, în discuțiile premergătoare numirii sale, la Al-Okhdood. Antrenorul român ar fi spus că are convingerea că va putea salva echipa de la retrogradare.

Marius Șumudică e printre cel mai bine cunoscuți antrenori din țara sa. De-a lungul carierei sale, el a dovedit că poate readuce echipele aflate în criză pe linia de plutire și poate obține rezultate imediate sub presiune. De aceea, conducerea lui Al-Okhdood a luat decizia de a merge pe mâna sa, mai ales că tehnicianul român a promis salvarea de la retrogradare în cele 22 de etape rămase“, a explicat un site din Regat.

Pentru început, misiunea lui Șumudică va fi îmbunătățirea nivelului echipei din punct de vedere fizic și mental. Românul crede că, în acest fel, rezultatele vor veni, iar Al-Okhdood se va îndepărta de zona retrogradării. Fanii numără orele până la debutul lui Marius Șumudică pe bancă, sperând că venirea sa va avea un impact pozitiv asupra echipei“, a notat un alt site de limba arabă.

Șumudică va fi prezentat, astăzi

Jurnaliștii locali au și publicat deja prima imagine de după sosirea lui Marius Șumudică în Arabia Saudită (foto, sus). Potrivit informațiilor apărute astăzi, tehnicianul român va avea conferința sa de prezentare de la ora 18:30, ora locală (ora 19:30, ora României).

Primul meci al lui Șumudică, la Al-Okhdood, va fi pe 10 ianuarie, acasă, cu Al-Ahli Jeddah, ocupanta locului 4 în Saudi Pro League.  

Clasamente oferite de Sofascore
