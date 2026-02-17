Se spune că antrenorii sunt disperați să aibă echipe, pentru a rămâne în circuit. Problema e că, nu o dată, această dorință arzătoare dă naștere la niște decizii inoportune. Cum s-a întâmplat acum, în cazul lui Marius Șumudică.

Deja pe o pantă descendentă, după cum Sport.ro a demonstrat aici, românul s-a grăbit să semneze cu Al-Okhdood, la începutul anului. Adică, o formație foarte slabă, care a scăpat de la retrogradare, în ultimele două sezoane, cu chiu, cu vai. Acum însă, pare că formația din Najran are nevoie de un veritabil miracol fotbalistic, pentru a-și păstra locul, în Saudi Pro League.

Marius Șumudică, în categoria schimbărilor ratate

Când Șumudică l-a înlocuit pe portughezul Paulo Sergio, Al-Okhdood era deja pe penultimul loc, având o singură victorie în 13 etape. În acel moment, distanța fața de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în prima ligă, era de trei puncte. Între timp, cu Șumudică pe bancă, această distanță a crescut la cinci puncte.

Așa se și explică articolul publicat acum, în presa saudită, sub semnătura jurnalistului Sultan Al-Subhi.

„Un val mare de schimbări printre antrenorii din Saudi Pro League a modificat peisajul fotbalistic din această competiție, în ultima perioadă. Ceea ce denotă răbdarea scăzută a conducătorilor, mai ales pe măsură ce ne apropiem de etapele decisive ale campionatului. Așadar, deciziile legate de băncile tehnice se succed. Până în acest moment, șapte cluburi saudite au destituit opt antrenori“, e primul fragment din articolul amintit.

Apoi, se face o referire directă la cazul lui Marius Șumudică (Al-Okhdood).

„Al-Okhdood a intrat într-o etapă a transformării, atunci când Paulo Sergio a plecat, iar românul Marius Șumudică a preluat echipa. Mutarea a fost menită să trezească echipa, în tentativa ei de a-și salva locul în prima ligă. Dar acum vedem că schimbarea de pe bancă, ca o măsură solitară, nu e suficientă mereu. Succesul unui antrenor ține de abilitatea sa de a evalua rapid situația, de a crea o atmosferă de unitate în vestiar și de a lua cele mai bune decizii, alături de conducere, pentru a repune echipa pe drumul cel bun. La Al-Okhdood, aceste lucruri nu s-au întâmplat“, a concluzionat autorul.

De când a ajuns la Al-Okhdood, Șumudică a bifat nouă partide, toate în campionat: 1 victorie, 2 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj: 7-19.

Pentru Al-Okhdood, urmează o serie de partide, cu echipe mai slab cotate, în care victoria e obligatorie. Asta dacă Șumudică vrea să-și păstreze locul de muncă prin menținerea speranțelor la salvarea de la retrogradare.