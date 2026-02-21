Dacă foarte mulți antrenori devin din ce în ce mai buni, pe măsură ce câștigă experiență și înaintează în vârstă, în schimb, lucrurile se petrec exact invers în cazul lui Marius Șumudică!

Ultimele rezultate cu adevărat notabile ale acestuia datează de acum un deceniu! Între timp, fostul atacant merge cam din eșec în eșec. Așa a și ajuns într-o situație teribilă, pe care Sport.ro a expus-o aici, la începutul lunii. Iar drama lui Șumudică e că, între timp, s-a adâncit „groapa“ profesională în care a căzut.

Explicația acestei prăbușiri e simplă: la Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League, Șumudică a devenit „colecționarul de înfrângeri“. Iar experiența de la Al-Okhdood tocmai i-a adus o premieră neagră.

Șumudică, cel mai slab start de mandat, de când antrenează!

Instalat pe bancă, la începutul anului, pe post de salvator, Șumudică mai mult a „îngropat“ formația din Najran. Când românul a fost numit în funcție, distanța față de locul 15, primul care asigură rămânerea în prima ligă, era de doar 2 puncte. Între timp, Al-Okhdood a ajuns la șase puncte de salvare!

Acest dezatru colectiv a distrus, practic, imaginea antrenorului Șumudică în zona arabă. Iată ce spun cifrele sale, la Al-Okhdood, în momentul de față: 10 meciuri, 1 victorie, 2 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj: 9-23. Procentajul înfrângerilor: 70%!

E pentru prima dată, de când s-a apucat de antrenorat, când Șumudică a adunat atât de multe înfrângeri într-o perioadă atât de scurtă. Dacă luăm la puricat CV-ul său, vom vedea că, deși a mai avut echipe la care a dat-o în bară, niciodată procentajul înfrângerilor n-a devenit atât de mare într-un timp de atât de scurt. Iată confirmarea:

*Malatyaspor (Turcia) – A rezistat 17 meciuri pe bancă (3 victorii, 4 egaluri, 10 înfrângeri). Totuși, în primele sale zece partide a pierdut „doar“ cinci meciuri.

*Rizespor (Turcia) – Și-a făcut bagajele după doar șapte meciuri (0 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri). Inclusiv aici, în acest mandat catastrofal, procentajul eșecurilor sale (57%) a fost mai mic, comparativ cu cel de acum de la Al-Okhdood (70%).

*Al-Shaab (Emiratele Arabe Unite) – Alt mandat extrem de slab pentru Șumudică. Cifrele sunt elocvente: 25 de meciuri, 7 victorii, 3 egaluri, 15 înfrângeri. Dar chiar și aici, la această formație mică, de nivelul celei la care se află acum, românul a avut un start mai bun. Concret, în primele sale zece partide, la Al-Shaab, Șumudică a avut „doar“ cinci eșecuri.

Șumudică, șanse minime să încheie sezonul la Al-Okhdood

Revenind la ce trăiește acum Șumudică, în Regat, sunt șanse mari ca, în curând, el să-și facă bagajele cu destinația România. Pentru că e greu de crezut că arabii îl vor menține în funcție, dacă șirul meciurilor pierdute se va lungi.

În acest context, următoarele patru partide, în perioada 23 februarie – 14 martie, vor fi decisive pentru viitorul lui Șumudică, la Al-Okhdood. Pentru că aceste meciuri vor fi în compania unor formații din subsolul clasamentului. Așa că românul e „condamnat“ să facă puncte. În caz contrar, va fi pus pe liber de Al-Okhdood.