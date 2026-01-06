Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood

Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Marius Șumudică se pregătește de debutul pe banca lui Al Okhdood, formație aflată într-o situație critică în Arabia Saudită.

Octavian Popescu FCSB Al Okhdood Marius Sumudica
Instalat la Al Okhdood la începutul acestei săptămâni, Marius Șumudică a aterizat luni seară în Arabia Saudită, iar marți a susținut prima conferință de presă. Antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în cazul în care salvează echipa de la retrogradare.

Marius Șumudică anunță cel puțin 3 transferuri la Al Okhdood. Octavian Popescu ar putea fi unul dintre ele

În prima conferința de presă, Șumudică a anunțat că vrea să transfere cel puțin 3 jucători la Al Okhdood în această iarnă. Vestea vine după ce Gigi Becali a dezvăluit că tehnicianul s-a arătat interesat de împrumutul lui Octavian Popescu de la FCSB.

"Există un plan pentru întărirea echipei în această fereastră de transferuri. Vom lucra alături de conducerea clubului pentru a transfera trei sau patru jucători care să ridice nivelul lotului.

Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până acum și să ne concentrăm exclusiv la viitor. Trebuie ca următorul meci să îl tratăm ca și cum ar fi primul din acest sezon", a spus Marius Șumudică.

Gigi Becali: "Șumudică să-l ia 6 luni pe Tavi Popescu. Am cerut 150.000 pentru împrumut"

Deși în trecut visa la zeci de milioane de euro în schimbul extremei stânga, latifundiarul din Pipera a redus drastic pretențiile financiare, mizând pe capacitatea lui Șumudică de a-l revitaliza pe fotbalist. Miza lui Becali rămâne una pe termen lung: speranța că o evoluție bună în Golf îi va crește din nou cota lui Popescu.

„M-a sunat «Pantera», Cătălin Liță. Bine, mă, să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească și cu el, dacă vrea să meargă. Să-l ia până în vară, 6 luni. Nu m-am lămurit, dar poate îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. 

Am încredere în Șumi că poate să-l facă. Am aflat eu ce a făcut, dar nu stau acum să spun. Anturajul. Acum sunt 3 persoane cu care nu mai are voie nici la telefon să vorbească. Foarte periculoase acele persoane. Nu sunt lucruri grave, dar care afectează fotbalului. A zis (n.r.- Șumudică) că are încredere în Popescu, bandă stângă. Am cerut 150.000 împrumut, 20 de mii să-i dea lui. Acolo, Guvernul îți dă 30 de milioane, dar dacă-i cheltui pe ăia, nu mai ai alții”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Șumudică înfruntă Al Ahli la debut

Sâmbătă, 10 ianuarie, Șumudică va debuta pe banca lui Al Okhdood și va avea o misiune foarte complicată, urmând să primească vizita lui Al Ahli, una dintre forțele fotbalului saudit, care are în componență fotbaliști precum Merih Demiral, Ivan Toney sau Galeno.

Al Okhdood se află într-o situație critică. În primele 12 etape a acumulat doar 5 puncte și se află pe loc retrogradabil, 17, penultimul. Distanța față de ultima poziție care asigură salvarea este acum de 3 puncte.

Șumudică îl înlocuiește la formația saudită pe Paulo Sérgio (57 de ani), un antrenor portughez care preluase Al Okhdood în februarie și care a fost demis din cauza rezultatelor modeste.

