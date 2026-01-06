Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood

Instalat la Al Okhdood la începutul acestei săptămâni, Marius Șumudică a aterizat luni seară în Arabia Saudită, iar marți a susținut prima conferință de presă. Antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în cazul în care salvează echipa de la retrogradare.



Marius Șumudică anunță cel puțin 3 transferuri la Al Okhdood. Octavian Popescu ar putea fi unul dintre ele

În prima conferința de presă, Șumudică a anunțat că vrea să transfere cel puțin 3 jucători la Al Okhdood în această iarnă. Vestea vine după ce Gigi Becali a dezvăluit că tehnicianul s-a arătat interesat de împrumutul lui Octavian Popescu de la FCSB.



"Există un plan pentru întărirea echipei în această fereastră de transferuri. Vom lucra alături de conducerea clubului pentru a transfera trei sau patru jucători care să ridice nivelul lotului.



Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până acum și să ne concentrăm exclusiv la viitor. Trebuie ca următorul meci să îl tratăm ca și cum ar fi primul din acest sezon", a spus Marius Șumudică.

Gigi Becali: "Șumudică să-l ia 6 luni pe Tavi Popescu. Am cerut 150.000 pentru împrumut"

Deși în trecut visa la zeci de milioane de euro în schimbul extremei stânga, latifundiarul din Pipera a redus drastic pretențiile financiare, mizând pe capacitatea lui Șumudică de a-l revitaliza pe fotbalist. Miza lui Becali rămâne una pe termen lung: speranța că o evoluție bună în Golf îi va crește din nou cota lui Popescu.

„M-a sunat «Pantera», Cătălin Liță. Bine, mă, să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească și cu el, dacă vrea să meargă. Să-l ia până în vară, 6 luni. Nu m-am lămurit, dar poate îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane.



Am încredere în Șumi că poate să-l facă. Am aflat eu ce a făcut, dar nu stau acum să spun. Anturajul. Acum sunt 3 persoane cu care nu mai are voie nici la telefon să vorbească. Foarte periculoase acele persoane. Nu sunt lucruri grave, dar care afectează fotbalului. A zis (n.r.- Șumudică) că are încredere în Popescu, bandă stângă. Am cerut 150.000 împrumut, 20 de mii să-i dea lui. Acolo, Guvernul îți dă 30 de milioane, dar dacă-i cheltui pe ăia, nu mai ai alții”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.