Numărătoarea inversă a început pentru Marius Șumudică (54 de ani). Precum boxerii. Pentru că, după doar o lună la Al-Okhdood, echipa nu doar că nu dă semne de viață, dar pare că e deja în „moarte clinică“. Adică, așa cum a și preluat-o Șumudică.

În cele nouă partide în care românul a stat pe bancă până acum, toate în campionat, bilanțul e catastrofal: 1 victorie, 2 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj: 7-19! Cu doar cinci puncte strânse din 27 puse în joc, Al-Okhdood e „lipită“ de penultimul loc. Unde era și când a venit Șumudică. Cu precizarea că, între timp, situația s-a agravat!

Când Șumudică a fost numit, echipa era la trei puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League. Între timp, distanța față de acest loc 15 a crescut la cinci puncte.

Fotbalistul lui Șumudică, întors ca o piftie!

Ultimul rezultat, care a adâncit criza la Al-Okhdood, a fost înfrângerea de ieri: 1-2 pe terenul celor de la Al-Hazm. Aici, elevii lui Șumudică au fost surclasați mult mai clar decât reiese din rezultatul final. De aici, și furia antrenorului care a pus tunurile pe jucătorii săi, după meci.

S-a ajuns aici pentru că, în timpul partidei, Șumudică a „fiert“, văzând neputința elevilor săi. În acest sens, e elocventă fază din care s-a luat golul înfrângerii. În minutul 83, un fundaș de la Al-Okhdood a fost ridiculizat, iar centrarea a fost reluată în poartă de superatacantul sirian, Omar Al-Somah.

Faza, una de PlayStation, poate fi văzută aici și vorbește de la sine despre nivelul echipei la care a ajuns Marius Șumudică.