Marius Șumudică tocmai și-a lungit seria eșecurilor profesionale din ultimii ani. Sport.ro a evidențiat aici cum fostul atacant e un antrenor cu mai multe meciuri pierdute decât câștigate! Aventura sa, la Al-Okhdood, a înrăutățit acest bilanț negativ.

Pornind de aici, presa arabă a remarcat că Șumudică e un „pariu“ aproape pierdut pentru conducerea formației din Najran. În acest context, se pregătește debarcarea românului. Decizia poate fi luată inclusiv în următoarele ore!

„Marius Șumudică pe banca celor de la Al-Okhdood: 11 meciuri, 1 victorie, 2 egaluri, 8 înfrângeri. 5 puncte câștigate dintr-un total de 33. Echipa e la 6 puncte de primul loc care asigură menținerea în prima ligă. În etapa următoare, Al-Okhdood va întâlni ultima clasată Al-Najma. Dacă nu va câștiga nici acest meci, Șumudică va părăsi campionatul saudit. Dar există inclusiv riscul ca românul să fie demis, înaintea acestui meci, din cauza înfrângerii de luni, cu Al-Fateh“, a notat presa arabă.

Șumudică strigă „hoții“

Cu spatele la zid, Marius Șumudică s-a legat de arbitraj, după partida pierdută, ieri, în campionatul saudit. Sport.ro a arătat aici cum Șumudică l-a implorat pe central să nu dicteze penalty împotriva echipei sale. La conferință, românul s-a legat, din nou, de această fază.

„Sunt antrenor de 25 de ani și, după părerea mea, există mari dubii în ceea ce privește penalty-ul acordat de arbitru împotriva noastră. Spun asta, chiar dacă susțin și respect munca arbitrilor saudiți. De ce am pierdut și acest meci? Al-Fateh a fost mai bună“, a spus Șumudică, semn că inclusiv el realizează că actuala sa echipă e neputincioasă.