Steven Gerrard este liber de contract de câteva luni. Aventura fostului căpitan al lui Liverpool la Al-Ettifaq Dammam s-a încheiat după 18 luni, la începutul anului, la finalul lunii ianuarie 2025 mai precis.

Reamintind, fostul antrenor al echipelor Aston Villa şi Rangers s-a alăturat clubului din Arabia Saudită în urmă cu mai bine de doi ani, în luna iulie 2023. Gerrard, fostul mijlocaş al Angliei şi al lui Liverpool, a semnat o prelungire a contractului cu doi ani în ianuarie 2024, astfel că acordul urma să îl menţină la club până în 2027.

Fostul mijlocaș Steven Gerrard, ultima dată antrenor la Al-Ettifaq Dammam, dorit în Championship

Numai că, surprinzător, la începutul acestui an, Al-Ettifaq a câştigat doar cinci din cele 17 meciuri de campionat din sezon la acel moment şi era la cinci puncte deasupra zonei de retrogradare. Astfel, acordul dintre părți a fost rupt!

După o carieră strălucită de jucător la Liverpool şi în Anglia, Gerrard, în vârstă de 45 de ani, şi-a început cariera de manager la Rangers în 2018 şi a condus clubul la primul său titlu în Scottish Premiership în 10 ani în 2020-21.

El i-a succedat lui Dean Smith ca manager al echipei Villa în noiembrie 2021, dar a fost demis după 11 luni la conducere, după doar 13 victorii în 40 de meciuri.

Gerrard ar fi fost unul dintre cei mai bine plătiţi antrenori din fotbalul mondial în perioada petrecută în Arabia Saudită, cu un salariu de aproximativ 15 milioane de lire sterline pe an.

Steven Gerrard, dorit de formația Wrexham

În aceste zile, se vorbește despre revenirea lui Gerrard în Anglia, dar nu în Premier League, ci în liga secundă engleză, fiind dorit de formația Wrexham. Conducerea formației din Championship ia în calcul schimbarea antrenorului, fiind nemulțumită de startul întrecerii, de modul în care s-au scurs cele cinci runde.

Wrexham este abia pe locul 21 din 24 de echipe, pe prima poziție de deasupra zonei roșii, astfel că demiterea lui Phil Parkinson este un detaliu luat în calcul destul de serios.

În locul lui poate fi numit, așadar, Steven Gerrard!

